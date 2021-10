La crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi por el hallazgo de chats del futbolista con la China Suárez se convirtió sin ninguna duda en el tema más relevante del momento y todo el mundo está atento a cómo va a seguir este conflicto. La empresaria habló con Yanina Latorre, quien aseguró que no solo la pareja no estaba reconciliada, sino que la rubia tiene un as bajo la manga contra la actriz.

La columnista de "LAM" dio detalles sobre el "Wanda gate" y reveló que la intención de la hermana de Zaira es mudarse a Milán, en Italia, donde vivián cuando Icardi era jugador del Inter. “Está enojadísima, está deprimida”, agregó sobre el estado anímico de la empresaria. Por otra parte, aseveró que el posteo que realizó Icardi "anunciando" la reconciliación es con fotos viejas. Y Ángel de Brito agregó: “Él subió las fotos, le pidió perdón de rodillas, pero ella todavía no lo perdonó”.

Al parecer sigue todo mal entre la pareja y Mauro lucha por conservar su matrimonio. Pero Wanda no da el brazo a torcer y su guerra con la China Suárez ya está declarada. Latorre anticipó en LAM que Wanda tiene una tremenda carta a favor: cuenta con audios de Eugenia Suárez “hablando pestes” de Pampita, la ex de Benjamín Vicuña, en momentos donde parecía reinar la paz entre ambas.

.

Esto podría desatar otro escándalo y según la rubia, los sacará a la luz según como se comporte la actriz. “Va a salir a decir que cree en el amor libre. Va a hablar y quizá muestre los verdaderos chats. No los fake que Wanda hizo por Photoshop”, dijo Ángel De Brito sobre Suárez.

Recordemos que tras el estallido del escándalo, la actriz se ha llamado al silencio pero hizo que llegara una notificación a los medios de comunicación, con el objetivo de que ya no difundieran en vivo los chats que los dos protagonistas de esta infidelidad habrían mantenido.

La notificación llegó al programa a Intrusos, en América, por medio de un abogado, con el objetivo de que se evite la divulgación de las charlas entre Suárez e Icardi.

Por su parte, el conductor del programa, Rodrigo Lussich, se quejó por la notificación: "Vos hacé tu vida, está buenísimo, pero agarrársela siempre con el periodismo, dale, es lo más fácil agarrársela con la prensa".

Una de las fotos que subió Mauro Icardi junto a Wanda Nara, tras el escándalo.

Si bien la China desmintió que se hayan filtrado los chats entre ella e Icardi, lo cierto es que en estos días trascendieron una serie de mensajes hot que el futbolista del PSG (quien no figura en la lista de convocados del París Saint-Germain para el partido contra el Leipzig por "motivos familiares") le habría enviado a la actriz protagonista de Hilo Rojo.

Al parecer, la China Suárez y el jugador solo habrían intercambiado mensajes privados por Instagram, pese a que ninguno de los dos se sigue en las redes sociales. Los allegados a Icardi y a Wanda sostuvieron que no hay nada comprometedor y que el matrimonio no corre riesgo, ya que los involucrados en la presunta infidelidad “nunca se vieron”.