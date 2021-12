Wanda Nara está en la Argentina y, en este caso, la mediática festejó el cumpleaños de su hijo Constantino López y se vio envuelta en una polémica ya que la torta de cumpleaños no la hizo Joaquín, el nene pastelero del momento.

Pero este no es el único escándalo que roza a la empresaria. Wanda Nara llegó al país tras la escandalosa crisis de pareja que vivió con Mauro Icardi hace dos meses y desde entonces, no paró de generar polémica. También fue criticada por el austero servicio de comida que ofreció a las personas que se acercaron para promocionar el local que inauguró en un reconocido shopping de la ciudad de Buenos Aires.

El Nene de las tortas, de 10 años, se volvió viral en las redes sociales y juntó el dinero que le era necesario para una operación. En este tiempo, acumuló miles de seguidores que lo admiran y felicitan en el día a día por su progreso en la cocina. Gracias a la exposición que tuvo llegó a conocer a Damián Betular, Carlos Tevez, Carmen Barbieri y más figuras de la televisión. Sin embargo, no todo fue sencillo. En las redes fue maltratado y sometido a ciberbullying,

Sodidarizandose con él en este ese sentido, Wanda Nara se sumó al fanatismo por el nene y expresó que le iba a encargar una torta para el cumpleaños de su hijo una vez instalada en Argentina: "Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Puedes lograr todo lo que soñás y más".

Sin embargo, en la foto de la torta difundida se ve que es sobre el reconocido personaje Mario Bross y la pastelera colocó “Super Constantino” con los colores icónicos del videojuego en la cima. Joaquín, el nene pastelero aseguró que él no preparó este pastel ya que no fue contactado por la empresaria a pesar de que lo había anunciado públicamente y le pidiera una torta para el cumpleaños de Constantino López mediante las redes sociales.

Wanda Nara festejó el cumpleaños de su hijo Constantino, pero no le pidió la torta prometida.

En este caso, la cuenta Chusmeteando fue la que sacó la polémica a la luz, luego de ver varios comentarios del nene, donde contaba que no le hizo la torta a Coki porque no recibió respuesta por parte de la influencer. “¿Se acuerdan que Wanda le pidió a Joaquín, el niño de las tortas, que le haga una para el cumple de su hijo?”, comenzó diciendo la cuenta referida al espectáculo. A pesar del pedido público de la mediática, optó por otra pastelera para el festejo.

Joaquín lo confirmó en las redes sociales y aseguró en comentarios de las publicaciones de Mauro Icardi, que nunca recibió respuesta de Wanda. “Hola, no me contestó Wanda Nara, por eso, yo no hice nada”, aseguró el nene pastelero.