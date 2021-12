El Wandagate pasó por arriba de la familia como si fuera un camión. Wanda Nara y Mauro Icardi se dijeron de todo, hubo amagues de divorcio en el medio y hasta rumores de terceros que contribuyeron a que la infidelidad del futbolista con la China Suárez se pudiera concretar, entre ellos Jakob Von Plessen, marido de Zaira Nara y padre de sus hijos. Pero al fin y al cabo, la pareja subsistió, lograron hacer las paces y dejar todo atrás y festejaron Navidad en familia.

De hecho, el futbolista aprovechó la ocasión para mimar a su amada de la mejor manera posible y no pudo ser de otra manera: gastando más de 200 mil euros. Según mostró Wanda vía Instagram, se trataba de seis cajas de Hermes, su marca favorita. “Gracias Santa. Fui y siempre soy muy buena”, expresó emocionada junto a sus obsequios.

A su vez, compartó todos los momentos de la festividad, desde el armado de la imponente mesa frente a la laguna con velas y una pérgola llena de luces, hasta el momento de la cena familiar. Por su parte, los más pequeños del clan contaban con una mesa especial para ellos, más chica y colorida, junto a una casita para jugar. Recordemos que la familia cuenta con muchos niños de diferentes edades.

Todos cenaron hasta pasadas las 22, cuando la lluvia amenazó con arruinarles la Nochebuena. Fue así que Wanda y sus invitados se trasladaron al interior de la vivienda de Santa Bárbara, donde terminaron de comer y, lejos de dar por terminada la velada, le dieron rienda suelta al baile.

Y sin ir mas lejos, a Wanda no le fue suficiente. Esta vez, Mauro compartió via Instragram un pedido íntimo que le hizo. "¿Qué me está pidiendo Wan?", dice la encuesta que publicó el delantero del PSG en una historia de Instagram, junto a una foto en la que se ve a la flamante pareja en pleno descanso. Las opciones que dio el jugador fueron: "Ir de viaje", "tener un hijo" y "ir a dormir la siesta". Lógicamente, la opción de "tener un hijo" descolocó a mas de un usuario y la catarata de rumores no tardó en llegar.

La encuesta del futbolista descolocó a todos los usuarios.

Si bien es sabido que Wanda no está embarazada, podría ser noticia del futuro. Sobre todo porque, al clickear, la opción correcta era: "Tener un hijo" ¿Se viene otro Icardi? El tiempo dirá.

.

Así Mauro Icardi confesó que Wanda Nara, en plena vacación y descanso, le pidió tener otro hijo.

Recordemos que hace dos semanas, Wanda Nara inauguró su local de cosméticos en el shopping Abasto y el delantero llegó de Europa y fue directo allí sin escalas. En medio de un gran tumulto de gente que aprovechó los descuentos por la noche de los shoppings, el futbolista saludó a las empleadas y también a varias personas que le extendieron la mano en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Además, a través de una historia que subió en su cuenta oficial de Instagram, compartió una foto que lo muestra junto a Wanda en la que le dedicó un tierno mensaje: "Orgulloso de vos". Por lo que se ve, el futbolista sigue sumando puntos y lo dará todo para dejar atrás el escándalo que casi rompe con su matrimonio.