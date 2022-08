La vida de Wanda Nara no da respiro. En un nuevo capítulo de su novela diaria, la agrupación de Trabajadoras Domésticas del Uruguay pidió que se la declare “persona no grata” luego de que trascendiera de que hace tres años no le pagaría el sueldo a su empleada doméstica. Colegas de la mujer en el país vecino le solicitaron al mismísimo Presidente uruguayo que tome cartas en el asunto.

A través de una carta abierta, la agrupación de empleadas domésticas del país charrúa apoyó a Carmen Cisnero, ex empleada de la modelo, influencer y empresaria Wanda Nara, quien denunció que hace casi tres años no percibe su salario

Daiana Carolina González es la titular de la organización y se mostró completamente indignada al respecto: “Por el momento no nos respondió nadie del Gobierno de Uruguay. Creo que vamos a poder tener un contacto con el Presidente (Luis Lacalle Pou) y llegar a un acuerdo favorable, defendiendo a la profesión y a Carmen”, sentenció en diálogo con Juan Etchegoyen, luego de emitir la mencionada carta.

Asimismo, la mujer apuntó contra Nara: “Me parece nefasta la actitud de Wanda Nara y me parece nefasta ella. Estas cosas no pueden pasar con la cantidad de plata que tiene”, y añadió: “Ella vende un personaje y esta actitud es totalmente inhumana, de tratar a una mujer así y dejarla totalmente incomunicada”.

La titular de la agrupación de Trabajadoras Domésticas del Uruguay amplió y aseguró que “nosotros decidimos hacer esto público para que estas cosas no pasen más, hoy es Carmen, mañana puedo ser yo y es en todo el mundo. No sos menos por ser empleada doméstica, Wanda se metió con mucha gente y no solamente con Carmen, eso también lo estamos defendiendo”, explicó.

Según la referente de la agrupación, Carmen "tiene miedo y está amenazada" por Wanda Nara.

Además, la mujer hizo referencia a que Carmen sabría algunos detalles sobre el día a día del matrimonio Icardi, por lo que podría estar “amenazada”: “En la familia Icardi hay mucha violencia y en ese entorno, hay cosas que Carmen sabe de infidelidad que no quiere hablar. Para mí, Carmen está amenazada y tiene miedo”, sostuvo.

González no se limitó al caso puntual y llevó la problemática más allá: “Lo que hizo esta mujer con Carmen es imperdonable, y no es algo puntual contra Wanda, sólo que ahora nos enteramos de esto y fuimos contra ella pero esto pasa en diferentes lugares, estamos viendo de hacer una marcha y estamos juntando gente”.

La carta abierta de la agrupación de Trabajadoras Domésticas del Uruguay

El periodista Juan Etchegoyen hizo circular a través de su cuenta de Twitter la carta abierta completa que el colectivo de empleadas domésticas del vecino país publicó a raíz de las situaciones de maltrato y precarización laboral que habría sufrido le ex empleada uruguaya por parte de la emrpesaria: “A raíz de los hechos de público conocimiento, las trabajadoras domésticas uruguayas queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Wanda Nara. Esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo. Vimos a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo”, reza un pasaje del texto.

Y continúa: “Estimado sr. presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou: exigimos que la señora Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, y concluye: “Insistiremos con nuestro pedido y convocamos a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él”.

Cómo explotó el conflicto entre Wanda Nara y su ex empleada Carmen

Fue a través de un mensaje de voz difundido en Intrusos, en el que puede escucharse la voz de Carmen Cisneros,“despotricando” contra su ex empleadora por adeudarle el sueldo desde hace más de 2 años y medio.

En el material de audio, la mujer explica que está viviendo en la casa de campo de Milán y revela una compleja situación laboral: “Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ’¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”, detalló.

A su tiempo, Nara salió a dar su versión de los hechos y se desentendió de los dichos de Cisneros: “Tengo un montón de gente que trabaja para nosotros, y la verdad que todo esto que se dice no es así”, aseguró, y dijo que cada tanto “aparecen este tipo de cosas. Pero bueno, Ana (Rosenfeld) se ocupa. Obviamente el conflicto genera mucha explosión y después las aclaraciones, no”, advirtió.