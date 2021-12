Este jueves por la noche, Wanda Nara causó revuelo en el Abasto Shopping durante la apertura de su primer local de cosméticos. Luego de una conferencia de prensa, un polémico catering y miles de fotos, la empresaria dio una vuelta por el centro comercial entre sus fanáticos. En un momento de su desfile, ocurrió algo inesperado.

El video que capturó el momento, que desde entonces se volvió viral en las redes sociales como Twitter e Instagram, se ve a Wanda rodeada de sus guardaespaldas y una pequeña marea de seguidores que le acercan sus manos y teléfonos en busca de una selfie. De repente, una joven que logró abrirse paso entre la gente le ofreció una hoja de papel a la mediática.

Sorprendida, Wanda tomó el papel y se detuvo unos segundos para leerlo. Se trataba del currículum vitae de la joven, quien decidió aprovechar el momento; no para tomar una foto, sino para perseguir una oportunidad profesional. La movida de la chica pareció ganarse el respeto de Nara, quien le dedicó un pulgar arriba luego de leer su currículum.

Wanda Nara contrató a la chica que le acercó su CV en el Abasto

El video viral le ganó la admiración de cientos de internautas a ambas mujeres, pero también generó muchas preguntas. Pero la más preguntada de todas fue: ¿Contrató Wanda a la chica que le acercó su currículum? Horas después de la viralización del suceso, la misa Wanda comunicó el final de esta inesperada historia.

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara confirmó que su primer local de cosmética contrató a Camila Oliveto, la joven protagonista del video viral. En una historia de Instagram, la mediática compartió un vistazo al grupo de WhatsApp donde se gestiona su nuevo negocio, donde recibió la buena noticia de una de sus empleadas.

"Me muero de felicidad. Amanecí con esta noticia: bienvenida a Wanda Cosmetics", escribió la rubia en su cuenta de Instagram después de que le informaran que habían contratado a la joven. "Wanda, le cumpliste el sueño a Camila Oliveto, ya la contratamos", se escucha en el audio que le mandaron las encargadas del local situado en el Abasto.

El polémico catering que Wanda Nara les ofreció a los periodistas en la apertura de su local

El nombre de Wanda Nara volvió esta semana a las tendencias de las redes sociales, donde recibió tanto felicitaciones como duras críticas. En Twitter, imágenes del servicio de catering que la mediática les ofreció a los periodistas que atendieron su conferencia de prensa invocaron las críticas de cientos de usuarios:

Un mantel de plástico, sándwiches de miga, alfajores de maicena y pepas, todo en modestas cantidades, era la extensión de la comida. Las imágenes no pasaron desapercibidas entre los usuarios: "Lo que me deprimen esas botellas de plástico en la mesa. Una jarra te pido, Wan, una jarra", "Si hay miseria que no se note", "Los vasitos descartables, las botellas en la mesa, el mantel de plástico y esas pepas, ni en un cumpleañito...", fueron algunos de los comentarios de los usuarios sobre la polémica.