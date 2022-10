En medio del escándalo de su separación, Mauro Icardi realizó un durísimo vivo en Instagram donde apuntó contra su ex pareja Wanda Nara. Sin embargo, la empresaria no se quedó atrás y, luego de los comentarios del futbolista, tomó una fuerte decisión con relación al uso de sus redes sociales que impactó en la farándula.

Cada día se conoce un nuevo capítulo sobre la polémica separación entre la mediática y el delantero. A pesar del esfuerzo de Icardi por intentar desmentir que su vínculo terminó, Nara confirmó en una entrevista que ella se encuentra soltera y, hasta incluso, le dedicó un espacio para referirse a L-Gante (con quien mantiene un supuesto vínculo amoroso).

En este marco, el futbolista volvió a embarrar el terreno tras realizar un fuerte vivo en su Instagram personal, donde charló sobre “el comportamiento no digno” y las “equivocaciones” de su expareja. Allí, no solo reafirmó que no están divorciados, sino que habló del enojo de los hijos y Nora, la madre de Wanda, con la investigadora de “¿Quién es la máscara?”.

"Valentino hizo una publicación. No quiero meter a los nenes, pero tiene 14 años y la verdad tiene el poder de decir lo que quiere y piensa”, sostuvo el Icardi y agregó: “Si ella sigue en esta postura, ellos mismos se van a tener que alejar y es algo triste. Yo como marido la elegí como la mejor de todas, pero hoy se está equivocando, haciendo un comportamiento no digno para ella ni para sus cinco hijos, por eso salí a hablar”.

En este marco, tanto el hijo Valentino López como su mamá Nora optaron por dejar de seguir a la mediática en sus redes sociales. De ahí en más, ella tomó una lapidaria decisión en respuesta al escándalo.





La fuerte decisión de Wanda Nara

A la modelo no le gustó nada la postura que tomó su propia madre con respecto a su separación. Fue así que, según informó la periodista Estefi Berardi, Wanda Nara también la dejó de seguir a ella en Instagram. No así a su hijo Valentino, pese a que él no le devuelva el follow.

Este miércoles, la mediática dio una entrevista a Red Flag (Luzu TV) donde confirmó: “Estoy soltera”. Además, frente a los chistes del conductor Grego Rossello, se refirió a su vinculación con L-Gante y sostuvo: “Yo también tengo buena relación con él”. Al parecer había llegado al programa en un vehículo perteneciente al trapero.

Wanda Nara confirmó que está soltera (Luzu TV).

¿Qué dijo Mauro Icardi en el vivo?

Las declaraciones de Nara se dieron en simultáneo a un fuerte vivo de su expareja. Desde Turquía, el delantero de la selección rompió el silencio y sostuvo que la mediática “es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento y sus actitudes”.

“No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, aclaró él, durante una transmisión en vivo que duró aproximadamente media hora y fue vista por más de 100 mil personas.

Además de referirse al apoyo de sus hijas Isabella y Francesca, y los hijos de Wanda con Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino, volvió a enfatizar en que no están divorciados y que “es todo mentira”. “Pasaron muchas cosas en el medio. La semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”, sentenció.