Ante los nuevos rumores de crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara utilizó su cuenta de Instagram para desmentir que entre ellos haya una ruptura. A través de un video en el que se los puede ver muy enamorados en Milán, bajo la nieve, dejó en claro que están reconciliados y apuestan a la pareja.

“Un día de campo me cambia el resto de la semana... Milán”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram para acompañar el video donde se la ve junto al jugador del París Saint-Germain. Allí, Wanda agregó además varios emojis de corazones amarillos, el mismo color de la campera que lució en el clip.

La mediática había cambiado su apellido en Instagram

A todo esto en las últimas horas, entre tantas idas y vueltas, rumores que van y vienen acerca de la realación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, muchos se preguntaron por qué la mediática continuaba en Instagram con el apellido del jugador. Ahora que parecía que las aguas se habían calmado, se agrega un nuevo capítulo al escándalo: la empresaria sorprendió porque modificó su perfil y aparece con su apellido de soltera.

El momento resultó sospechoso por demás. Luego de usar el apellido de su marido durante años, volvió a utilizar el suyo. De esta manera, el perfil de Wanda Nara puede encontrarse ahora como @wanda_nara.

.

No obstante, este cambio no estaría relacionado a la continuidad de su vínculo con Icardi, aunque algunas hipótesis planteaban una nueva pelea, el motivo responde a otro motivo. En las últimas horas, la pareja compartió imágenes de ellos en medio de un paisaje nevado cerca de su casa en Milán, Italia.

En el instante en que Wanda Nara eliminó el “Icardi” de su apellido en Instagram, las versiones de una nueva crisis estallaron de inmediato. Sin embargo, el periodista Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” que el motivo de la decisión no está vinculada a la tensa relación con su pareja. Lejos de un conflicto mediático, la empresaria dio inicio a una nueva estrategia para impulsar su propia carrera.

El periodista indicó que “Wanda se habría cambiado el apellido en su cuenta de Instagram por una cuestión empresarial y no por Icardi”. Si bien remarcó que la relación de pareja aún se encuentra tensa en especial por los mensajes de la China Suárez, “Wanda habría tomado la decisión de modificarse el apellido en sus redes por un tema de imagen de su marca para el mundo”, explicó.

Con respecto a la faceta empresaria de la rubia, se destacó que la marca de Wanda Nara “está creciendo con la venta de sus cosméticos. Me dicen que la idea es explotar más su apellido y no tanto el de Icardi”. Aún así, la situación entre ellos no estaría del todo resuelta. De hecho, el periodista contó que la pareja “estaría en su peor momento. Y lo de las llamadas o mensajes de la China empeoró todo”.

Si bien a través de las redes sociales Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran compartiendo distintos momentos y muy enamorados, Etchegoyen advirtió que “son horas decisivas” y sería cuestión de tiempo el anuncio de la separación definitiva dado que “no hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver”, planteó.