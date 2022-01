En las últimas horas, hubo señales que dan a entender que puede existir una nueva crisis entre la pareja de Mauro Icardi y Wanda Nara. Tras la mediática pelea del matrimonio en octubre, que comenzó cuando Wanda dejó de seguir a Mauro en Instagram, ahora es el jugador del PSG quien dejó de seguir a su esposa en redes sociales.

Además, otro indicio es un minúsculo, pero significativo cambio del delantero: Mauro cambió su foto de perfil y puso una con sus dos hijas, Francesca e Isabella -fruto de su relación con Wanda-. Unas horas más tarde, el atacante cerró su cuenta de Instagram.

Mauro y Wanda con sus hijas Francesca e Isabella

¿Qué otro suceso da cuenta de esta posible ruptura? Wanda subió una foto a su historia junto a su hija pero, tapándose la cara. En esa misma foto, muchos usuarios se dieron cuenta de que la empresaria se sacó la alianza de matrimonio.

Por la noche, la mediática salió a cenar junto a sus amigos y subió una historia, pero se arrepintió y la borró. "Muchos dulces para nuestros corazoncitos", escribió Natacha, amiga de la mujer de negocios.

La historia en Instagram de la amiga de Wanda

La pelea entre Wanda, Icardi y la China

Hace tres meses que Wanda y Mauro vivieron una crisis matrimonial luego de que se diera a conocer el ida y vuelta de mensajes entre Mauro y la "China" Suárez. Más de una semana de posteos en Instagram que no dejaban en claro cuál era la situación de la pareja, los seguidores querían saber si Mauro y Wanda se habían separado o no.

Finalmente, la pareja no se separó y decidió apostar al amor. Cuando terminó la crisis, Wanda hizo una entrevista con Susana Giménez en París en la que habló de todo. "Estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Busqué una foto en el teléfono de Mauro y vi un chat con una mujer muy famosa", dijo la empresaria sobre cómo se había enterado de la historia que tuvo el padre de sus dos hijas con la actriz argentina.

La entrevista de Wanda con Susana en París

Según Wanda, Icardi le dijo que fue "una tontería", "el error de su vida". Fue el mismo Mauro quien le contó a Wanda que existió el encuentro con la China, pero que "no fue nada". "Parece que ella vino a París. Cuando pasó esto me recontra calenté y me fui", manifestó Wanda.

En cuanto a la suposición de amistad entre Wanda y la China, en la entrevista Wanda dijo que "no era amiga de la China Suárez" pero tenían una "buena relación".

Ante el enojo, cuando Wanda se enteró de todo había subido historias en Instagram insultando a la China. "Mi reacción fue medio machista", confesó la mujer de Icardi. "Lo primero que hice fue llamar a la China y pedirle perdón por la historia medio dura que había subido".