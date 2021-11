Wanda Nara se separó otra vez de Mauro Icardi y estalló el escándalo en las redes sociales. La modelo y empresaria le confirmó a Yanina Latorre la ruptura con el jugador del París Saint Germain (PSG). La panelista lo informó al aire en Los Ángeles de la Mañana con un contundente mensaje que la ex de Maxi López le envió.

Cabe recordar que la crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara comenzó cuando el pasado 16 de octubre la empresaria compartió en sus historias de Instagram unas fuertes palabras: “Otra familia que te cargaste por zorra”. Acto seguido, las redes sociales estallaron con las especulaciones de una tercera en discordía y que se trataría de María Eugenia "la China" Suárez.

Luego de ese mensaje, Nara dejó de seguir a Icardi y a Suárez en Instagram, y durante una semana el país estuvo atento a los posteos de los tres. Tras las acusaciones que recibió, la China salió a hablar a través de una carta publicada en sus historias de la red social.

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es absolutamente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación", aseguró la actriz de 29 años.

Wanda Nara y Mauro Icardi se separan

El conductor del programa, Ángel de Brito, le consultó a Latorre si "¿Wanda Nara está separada?", ante lo cual la panelista respondió: "Sí, hoy a las 7:18 de la mañana me dijo 'sí, estoy bien, sola, trabajando y no quiero saber nada más de nada'".

En cuanto a los planes de Wanda después de la ruptura, Yanina contó que por ahora "se queda en Milán, los nenes están de vacaciones con Maxi, no sé qué receso escolar tienen, se quiere quedar en Italia a trabajar".

¿Qué pasó con Wanda Nara?

En las últimas horas ella volvió a Milán y eliminó el posteo que subió hace unos días donde confirmaba su reconciliación con el jugador del PSG.

“Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir”, decía la publicación en la que también contó que él le escribió una carta que le hizo darse cuenta que no podía vivir sin Mauro. Yanina contó que Wanda borró el posteo por "todo esto que está pasando".