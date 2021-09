El Ministerio de Salud anunció este viernes que se pueden coadministrar las vacunas contra el coronavirus con otras del calendario nacional, lo que deja atrás el intervalo de 14 días que se había establecido inicialmente, tras una recomendación en ese sentido de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).



En un comunicado, se informó que se estableció "la posibilidad de coadministrar las vacunas contra Covid-19 junto con cualquier otra vacuna del CNV (calendario nacional de vacunación), pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre las dosis".



La decisión de Salud siguió a una recomendación de CoNaIn para eliminar el intervalo entre vacunas que obtuvo el consenso de las ministras y ministros de las 24 jurisdicciones del país durante una reunión el pasado lunes, indicó el texto oficial.

.

La CoNaIn es el organismo técnico que asesora a las autoridades nacionales y a los definidores de políticas parasobre aspectos relacionados cony/o en el estudio de la epidemiología local."La complejidad que alcanza actualmente la inmunización hace necesario que existan organismos bien balanceados que resistan la presión de grupos de intereses y que asesoren a las autoridades en forma imparcial para la toma de decisiones y contribuyan de esta forma a promover la salud de la población", explicó el Ministerio de Salud."La misión de lamediante la formulación de recomendaciones que tengan el mayor impacto en las", agregó.Además, la CoNaIn sigue ely " está en línea con la evidencia disponible y recomendaciones publicadas en otros países", se añadió.

.

, secretario de CoNaIn y director de la(DiCEI), dijo que en general, con las vacunas, cuando se administran de diferentes tipospero también hay otras "que se coadministran con el objetivo mejorar la vacunación. Por eso hay un montón de vacunas combinadas"."Sin embargo, para llegar a esa situación hay que ver que no interfieran entre ellas y no promuevan efectos adversos", sostuvo.Stecher agregó que "con las vacunas Covid, al ser nuevas, por precaución. Ahora, al conocerlas cada vez más, ya sabemos cuáles son los efectos adversos posibles".Exactamente " por eso se decidió no tener en cuenta estos intervalos y se determinó que no hay contraindicación con otras vacunas. Igual se realizará una vigilancia para que no haya novedades en esto", advirtió en diálogo con esta agencia.

.

Stecher, por último, insistió con que"El impacto de la vacunación (contra el coronavirus) es bueno y hay que seguir vacunando para controlar la circulación del virus", concluyó.El comunicado del Ministerio de Salud insistió con que "y lograr óptimas coberturas en los esquemas de vacunación disminuye el riesgo de resurgimiento de enfermedades, así como sus complicaciones y muertes", indicó el comunicado.En ese sentido, explicó que "La Argentina cuenta con una estrategia nacional de vacunación en base a su política sanitaria basada en los principios de

.

Poco después de iniciarse laa finales del año pasado, lasestablecieron un, como el de la gripe, lo que a partir de ahora queda cancelado."En nuestro país, la vacunación es gratuita y obligatoria, y es el Estado Nacional el responsable de adquirir los insumos necesarios y generar los lineamientos correspondientes para implementar, en el marco de la articulación federal, la vacunación en todas las etapas de la vida y en todo el territorio nacional", expresó el Ministerio de Salud.A partir de la, el país se mantuvo, y controló otras enfermedades inmunoprevenibles, lo que disminuyó el impacto sanitario en los distintos grupos poblacionales, especialmente en quienes tienen riesgo de padecer complicaciones.