L-Gante volvió a estar en el centro de la escena y esta vez no por el lanzamiento de un hit como "Bar", sino por las consecuencias del escándalo que protagonizó en la presentación de la pelea entre Yao Cabrera y el Chino Maidana. El representante de artistas, Christian Manzanelli, llevó el caso a la Justicia y ahora el creador de "Cumbia 420" está imputado por tentativa de homicidio.

No obstante, Cabrera rápidamente salió despegarse del hecho y anunció en un video que despidió a Manzanelli de su cuerpo de representación. Además, le dio su apoyo público a Elián Ángel Valenzuela.

"Hago este video para anunciarles a todos la desvinculación de Christian Manzanelli de mi equipo de representación debido a lo que ocurrió en la conferencia de prensa que hicimos hace poco con el Chino Maidana por un pequeño inconveniente que inició por Christian Manzanelli", dijo Yao al comienzo de la grabación

"Las cosas terminaron muy mal, terminó en un hecho de violencia a la cual estoy 100% en contra y hubo una persona que hoy está denunciada de forma errónea. Debido a eso, hoy, Yao Cabrera anuncia que ya no está más Christian Manzanelli en mi cuerpo de representación y doy mi apoyo público hacia L-Gante, que debe estar pasando un momento horrible. Elián es mi amigo y vino de onda a mi evento y no se merece nada de lo que le está pasando", agregó el influencer.

En la denuncia, Manzanelli, representado por Fernando Burlando más los abogados Juan Tiberio, Gastón Yanez Bolton y Javier Ignacio Baños, relató su versión de los hechos: “Me amenazó manifestando: ‘¿Tenés miedo, put...? ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?’, en el momento en que toma una copa, la rompe y se aproxima hacia mi humanidad”.

Además, en el escrito manifestó: “ En esos momentos, en razón de sus movimientos, temí claramente por mi vida, dado que en su mano derecha contaba con un objeto corto punzante, no pudiendo lograr con su cometido gracias a la intervención de numerosas personas que pudieron reducirlo y retirarlo del lugar”. La causa quedó a cargo del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58.

De acuerdo los testimonios y videos que trascendieron, en medio de las preguntas de los periodistas durante la presentación de la pelea, llegó L-Gante, invitado por Yao Cabrera, y se lleva toda la ovación. “Esto es una locura. Hay que tener los cojones ehh (y lo mira al influencer). Vamos a ver qué onda. Yo la verdad no estaba ni enterado cómo era la ‘vainilla’ acá, me dijeron que venga por acá al costado, pero no sabía que estaban. Pero sí me enteré de la peleita y le deseo lo mejor al turro este que es alto loquito”, dijo el cantante con muchísima sinceridad.

Minutos después, el infuencer e pidió a su amigo que cantara. En ese momento, Manzanelli le dejó un mensaje al artista. “Aprovecho que está L-Gante para decirle que con María Palacios, ‘La Chabona’, hace un año estamos intentando poder comunicarnos con ustedes para grabar una canción o algo con ella. Creo que si hablamos de humildad y respeto, vos que sos de barrio debes darle una oportunidad también, porque es una mujer y se lo merece. pido públicamente la oportunidad para que puedas hacer algo con ella”.

Para ese entonces el clima se había vuelto muy tenso, y L-Gante respondió: “Soy de barrio dijiste... y por eso si querés pegar amistad no se le hace una tiradera así... Como soy de barrio la oportunidad sí, quiza se lo doy igual porque soy piola”.