En el día de la reivindicación por la lucha histórica de las mujeres en pedido de igualdad, una tuitera relató todos los increíbles sucesos a los que la sometió su ex pareja y cómo fue ignorada tanto por la ley como por su entorno.

"Yo denuncié, denuncié a una persona que conocí acá y con quién salí unos meses. Lo denuncié por maltrato, violencia física, verbal y psicológica. Lo denuncié porque me gritaba, me empujaba, me controlaba sobre qué cosas podía usar o sobre quiénes eran mis amigos", comenzó contando Agustina Locke, a través de su cuenta de Twitter.

"Lo denuncié por abuso. Porque yo dije que no y él decidió cog... igual. Y yo volví a decir que no mientras hacía fuerza para zafarme, pero según él 'no escuchó porque a veces tiene un animalito que le sale de adentro que lo hace hacer esas cosas'", declaró con horror.

Hizo todo lo posible por cortar esa relación, pero él no lo entendió. "Lo denuncié porque cuando pude salir de esa, se estacionaba enfrente de mi casa para ver con quién salía, a qué auto me subía. Literalmente tengo testigos de esto. Lo denuncié porque no quería que me junte con amigos, porque él "ya sabía cómo eran"".

Denunció a su ex pero él siguió acosándola

Luego de abusar de ella psicológica y físicamente, decidió acosarla todo cuanto pudo. "Lo denuncié porque me llamó muchísimas veces haciéndose pasar por gente de mensajería que venía a dejarme cosas para hacerme salir del departamento y después pasar lento con su auto por enfrente de mi casa para demostrarme que él está ahí. Me tuve que mudar".

Pese a que tuvo tanto un equipo de médicos, psicólogos, psiquiatra, amigos y familiares que la estuvieron apoyando y consiguió una orden perimetral, el hombre siguió mandándole mails y esto le generó un trastorno de estrés postraumático.

"Mi psiquis está tan rota que necesita medicación todo el día para funcionar y aun así se rompe constantemente. Tengo ataques de pánico y de angustia cada vez más seguido. Me cuesta vivir porque todos los días me aparecen episodios nuevos de violencia que tenía bloqueados".

Finalmente, reflexionó sobre cómo se puede hablar de igualdad cuando la ley no ampara a las mujeres en estos casos. "Si yo que recibí apoyo, que pude denunciar, que tengo contención de todos lados, la paso así de mal hace casi un año imagínense la gente que no tiene las mismas herramientas. Ojalá todas tengan redes de contención para poder hacer las denuncias, ojalá nadie más tenga que pasar por algo así, ojalá la salud mental pueda ser para todos y ojalá dejen de sentirse inimputables. Ojalá me mejore pronto. Ojalá", sentenció.