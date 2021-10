Una de las palabras mas esperadas era la de Zaira Nara, hermana de Wanda Nara y ex compañera de trabajo de la China Suárez, que si bien no eran amigas, tenían una excelente relación y junto a Paula Cháves formaban parte de la misma agencia de modelos. Se hizo esperar pero luego de tres días la modelo morocha dio sus primeras señales en las redes sociales tras el escándalo por mantener conversaciones por Telegram con Mauro Icardi y, de esta manera, sumarse al tremendo episodio que sacude a la farándula de nuestro país y que tiene en vilo a todos.

La primera en dar el puntapié fue Paula Chaves, quien según dijeron, después de ver los chats fogozos que la China Suárez y Mauro Icardi intercambiaron (cuyas capturas de pantalla salieron a la luz), le mandó un mensaje tratándola de "sorete" y la dejó de seguir en las redes sociales.

Zaira Nara, China Suárez y Paula Cháves formaban parte de la misma agencia de modelos.

A esta actitud le siguió la de Zaira Nara, quien dejó de seguir a la China en Instagram y, en Twitter, tiró una indirecta con un "me gusta" a una publicación de la periodista Connie Ansaldi. "A mi me importa 3 pepinos si es un hombre o una mujer. No sean papanatas. De Vicuña escribí lo mismo. No es amor: es un patrón malvado de conducta. Una vez te puede pasar, dos es raro, tres: tenés una patología jodida", escribió sobre la China Suárez, quien en su historial ya fue tildada de "tercera en discordia" en la relación de Nicolás Cabré y Eugenia Tobal; y Benjamín Vicuña y Pampita. Con ambos actores, con el tiempo, conformó una familia.

Estos dos reflejos más un comentario sutil que le hizo a su hermana Wanda Nara en Instagram, fueron las únicas apariciones de Zaira en medio del escándalo. "Mi media naranja", le escribió la morocha en uno de los últimos posteos que hizo la rubia ya con el escándalo en boga.

Luego que Wanda Nara diera a entender que Eugenia “la China" Suárez era la tercera en discordia que provocó su separación de Mauro Icardi, el nombre de la actriz comenzó a estar en boca de todos y no pararon de surgir rumores sobre las supuestas nuevas parejas tuvo que tuvo desde en agosto pasado, cuando se separó de Benjamín Vicuña e inclusive mientras estaba en pareja. La han involucrado con varios personajes, entre ellos el futbolista Rodrigo De Paul, el actor Gonzalo Heredia y hasta Wos, cantante trapero internacional.