A 59 años de la muerte del Che Guevara: la polémica por cambiar su monumento por uno de Messi y su última visita secreta al país

Se cumplen 59 años de la muerte de Ernesto "Che" Guevara en la localidad boliviana de La Higuera, y a casi seis décadas de este hecho que marcó la historia latinoamericana, su nombre sigue generando repercusiones como el polémico proyecto para quitar sus estatuas de la ciudad de Rosario para poner homenajes a Lionel Messi o lo que significó su última visita al país de forma clandestina.

El líder revolucionario fue capturado herido el domingo 8 de octubre de 1967 y al día siguiente fue ejecutado de un disparo por orden del alto mando militar de Bolivia. El grupo que lideraba el rosarino, a sus 39 años, fue emboscado por el ejército del país mencionado en la Quebrada del Yuro.

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Más allá del cumplimiento de un nuevo aniversario de la muerte de Guevara, hace pocas semanas resurgió la figura del Che porque un exdiputado nacional por Santa Fe anunció que iba a presentar ante el Concejo Municipal de Rosario un proyecto para reemplazar todos los monumentos, espacios públicos y referencias turísticas vinculadas al revolucionario por la figura de Lionel Messi.

La iniciativa de Gabriel Chumpitaz, quien integró el PRO y es afín a La Libertad Avanza, buscaba reemplazar murales, plazas, estatuas, centros de salud, bibliotecas y el circuito oficial de turismo que la Municipalidad promueve a través de su aplicación Rosario Turismo.

Entre los puntos que el proyecto buscaría transformar se encuentran el mural de la Plaza de la Cooperación, la casa natal de Guevara en la calle Entre Ríos 480, el viaducto de la autopista Rosario-Córdoba, la Plaza Che Guevara con su estatua de bronce en avenida 27 de Febrero al 700, un centro de salud, una biblioteca popular y el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEL).

También quedaría fuera del circuito oficial el banquito del Rosedal del Parque Independencia, donde una fotografía histórica muestra al guerrillero con sus padres durante su infancia en la ciudad.

La antigua casa del "Che" Guevara queda ubicada en el centro de Rosario (imagen ilustrativa).

Detrás de la iniciativa hay un argumento que excede lo simbólico, ya que Chumpitaz sostuvo que Rosario tiene ante sí una oportunidad concreta de reposicionarse ante el mundo a través del deporte, y que la figura de Messi es el vehículo más efectivo para lograrlo.

"Tenemos que dejar de reivindicar símbolos que generan división y empezar a poner en valor aquellos que nos permiten encontrarnos", afirmó el ex legislador.

Ataque al mural del Che Guevara en Chubut





Por otra parte, un histórico mural de Ernesto "Che" Guevara, ubicado en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), fue cubierto con pintura blanca por dos personas ajenas a la comunidad universitaria, quienes anunciaron que pintarían sobre él una bandera argentina.

La intervención se realizó sin autorización y fue transmitida en vivo a través de redes sociales. Durante la transmisión, el militante libertario Marcos Fattorello afirmó: "Se tapó al terrorista para pintar encima la bandera argentina".

Los jóvenes fueron detenidos por el acto de vandalismo (Diario Crónica).

Los autores del hecho llegaron con rodillos, pintura y nylon para proteger el piso del edificio. La intervención se realizó en el pasillo que conecta los sectores de aulas "viejo" y "nuevo", frente al kiosco universitario.

En un primer momento, quienes transitaban por el lugar creyeron que se trataba de una actividad autorizada, aunque luego comenzaron a cuestionar lo que ocurría y les solicitaron que detuvieran la acción. La situación derivó en momentos de tensión.

Homenajes en distintos puntos

Por otra parte, se llevará a cabo un homenaje por la efeméride en la localidad bonaerense de Moreno: "A 59 años del asesinato del Che, su pensamiento está más vivo que nunca" es una de las consignas que compartieron integrantes de la Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubana (Amaac) que la apostillan con el lema "La tierra es del pueblo".

Los integrantes de Amaac organizaron una ceremonia en la Plaza San Martín, donde se van a congregar para recordar al legendario guerrillero y escuchar al trovador local Abelardo Martín.

Otras agrupaciones tienen previsto actos conmemorativos estos días en una jornada que culminará con una Tribuna Antiimperialista el domingo en Rosario en la Plaza Ernesto Che Guevara, donde hay una estatua de bronce de cuatro metros de altura alegórica al icónico revolucionario.

Última visita a nuestro país

Finalmente, podemos recordar que Guevara alcanzó a visitar nuestro país de manera secreta, años antes de su muerte, para reunirse con el presidente Arturo Frondizi.

La cumbre tuvo lugar porque el primer mandatario citó en 1961 a Jorge Carretoni (Juventud de la Unión Cívica Radical), para ir a la Reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) en Punta del Este, que se celebraría días después y en la cual estaría presente el rosarino.

En Uruguay, Carretoni le propuso al Che un encuentro en Buenos Aires con Frondizi y le sugirió la conveniencia de que también fuese recibido por el presidente de Brasil, Janio Quadros.

Arturo Frondizi fue presidente de nuestro país desde 1958 a 1962 (Archivo).

El interés de Frondizi en el encuentro era mejorar sus relaciones con los Estados Unidos, hacer mérito y ganar aire en hechos en que estaba acosado por las huelgas promovidas por gremios que reclamaban la legalización del peronismo, planteamientos de las fuerzas armadas dispuestas a asaltar el poder con el pretexto de la guerra interior contra el comunismo, y una situación económica que empeoraba día a día.

La reunión se produjo en la Quinta de Olivos y tuvo una duración de poco menos de una hora, en la cual se hablaron de estos temas de los cuales poco se sabe y que no habrían alcanzado el efecto esperado.



