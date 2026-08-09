¡A casi un mes del cierre! Frustran la reapertura del Paso Cristo Redentor porque autoridades chilenas no fueron a la reunión

El Paso Internacional Cristo Redentor, que une la provincia de Mendoza con la República de Chile, continuará cerrado al tránsito vehicular tras el fracaso de las negociaciones entre las coordinaciones bilaterales.

A pesar de las expectativas por una posible habilitación luego de 25 días de parálisis, las autoridades chilenas no asistieron a la reunión de trabajo programada, prolongando el bloqueo fronterizo en la Cordillera de los Andes.

La postergación del encuentro frustró el plan de contingencia diseñado para descongestionar la ruta nacional 7 y la zona de alta montaña.

En el territorio argentino permanecen varados miles de camiones de carga, cuyos choferes aguardan la habilitación del corredor internacional en los paradores logísticos del departamento de Las Heras y áreas periurbanas de Mendoza.

Protesta de transportistas y colapso logístico en la alta montaña

El cierre prolongado derivado del temporal de nieve afectó el flujo del comercio exterior entre los países del Mercosur y los puertos del Océano Pacífico.

La falta de definiciones operativas por parte de las comisiones binacionales generó un severo malestar entre las cámaras de transporte internacional, que denuncian desidia institucional y millonarias pérdidas financieras por la mercadería detenida.

Desde la coordinación argentina indicaron que los equipos de Vialidad Nacional mantienen despejada la calzada en el tramo local hasta la boca del túnel.

Sin embargo, la ausencia de las delegaciones del país vecino impide habilitar el tránsito pesado y el paso de vehículos particulares, postergando cualquier operativo de reapertura hasta un nuevo aviso oficial.