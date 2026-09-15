A una semana del informe PISA, Cimientos prepara a 350 jóvenes para "el después de la escuela"

Este jueves 17 de septiembre, 350 estudiantes de entre 16 y 18 años que cursan los últimos años del secundario pasarán seis horas trabajando en su futuro en la Ciudad Cultural Konex. Se entrevistarán con profesionales voluntarios que simularán con ellos entrevistas laborales reales, mejorarán su currículum y su perfil de LinkedIn, conocerán plataformas de búsqueda de empleo y dialogarán con representantes de universidades sobre qué carreras pueden seguir.

La megajornada, llamada "Potenciá tu futuro", la organiza la Fundación Cimientos a una semana de la publicación del informe nacional PISA 2025. Ese estudio señaló al nivel socioeconómico como "condicionante estructural" de los resultados educativos, pero también marcó algo menos difundido: las dimensiones sobre las que se puede intervenir para que ese condicionante no sea un destino. Sobre ellas trabaja la organización desde hace 29 años con estudiantes en situación de vulnerabilidad en todo el país.

Qué es la megajornada "Potenciá tu futuro"

Los jóvenes llegan de 21 barrios y localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires -de Barracas, Villa Lugano y Villa Soldati a La Plata, Pilar, Campana o Zárate- y forman parte del Programa Futuros Egresados, con el que Cimientos acompaña la permanencia y el egreso de la escuela media. A lo largo del día rotarán por cuatro tipos de actividades: paneles con profesionales de distintos rubros, simulacros de entrevista laboral en rondas de quince minutos con devolución inmediata, postas para mejorar el currículum y el perfil de LinkedIn, y charlas motivacionales y diálogos con universidades.

"Muchos de los jóvenes con los que trabajamos son los primeros de su familia en terminar el secundario y en pensar seriamente en un empleo formal o en seguir estudiando", explica Mercedes Méndez Ribas, directora ejecutiva de Cimientos. "Necesitan algo muy simple: conocer las opciones, porque nadie elige lo que no conoce".

Conocer para elegir: el aporte de Grupo Olmos

La jornada contará también con la participación de Grupo Olmos, a través de profesionales y voluntarios de sus distintas unidades de negocio -Salud, Medios, Seguros y Tecnología-. Durante el encuentro, colaboradores de las empresas del Grupo compartirán con los estudiantes sus experiencias profesionales y personales, participarán de los paneles sobre trayectorias laborales y acompañarán los talleres y simulacros de entrevistas. La idea es acercar a los jóvenes una mirada concreta y diversa sobre el mundo del trabajo: cómo se construye una trayectoria, qué habilidades se valoran en un primer empleo y cómo afrontar una entrevista.

La participación suma además una pata vinculada a la comunicación y el periodismo: estudiantes del Instituto Crónica cubrirán la jornada como parte de una experiencia formativa. Acompañados por docentes y referentes profesionales, realizarán entrevistas, registrarán testimonios y conocerán de primera mano distintas etapas del trabajo periodístico y de producción de contenidos. Para el Grupo, la iniciativa refleja su mirada sobre la articulación entre educación, trabajo y sector privado, y la convicción de que las empresas también tienen un rol en la construcción de oportunidades para las nuevas generaciones.

Lo que las pruebas PISA no muestran

En su capítulo 3, el informe PISA identifica a los "estudiantes resilientes": aquellos que, perteneciendo al cuartil más pobre de su país, se ubican entre los de mejor desempeño a nivel global. En la Argentina, esa población representó el 13,2% en Matemática, el 14,6% en Lectura y el 14,2% en Ciencias, las proporciones más altas de América Latina. Leído en detalle, el estudio concluye que el origen social "no debe leerse como un techo insalvable" y apunta a las dimensiones sobre las que es posible intervenir: el apoyo del entorno, el acompañamiento sostenido, la curiosidad y las actitudes hacia el aprendizaje.

"PISA dice con números lo que en Cimientos vemos todos los días: el lugar donde nacés pesa mucho, pero también dice que 1 de cada 7 chicos del cuartil más pobre logra resultados que nadie esperaría de él", señala Florencia Gelabert, directora de Programas de la fundación.

Esas dimensiones son las que trabaja el Programa Futuros Egresados, que en 2025 alcanzó a 2.649 estudiantes de 91 escuelas secundarias del país. Cada joven tiene un tutor que trabaja habilidades socioemocionales concretas -autonomía, organización del tiempo, toma de decisiones-, recibe un apoyo económico mensual y participa de instancias que lo conectan con el mundo posterior a la escuela.

Según datos de la organización, con ese acompañamiento las posibilidades de egresar en tiempo y forma del secundario aumentan un 47% respecto de la población comparable, y el 83% de los egresados del programa estudia, trabaja o hace ambas cosas un año después de terminar la escuela. En un país donde solo 3 de cada 10 estudiantes del quintil más pobre completan la secundaria, la cifra marca la diferencia "entre lo esperable y lo posible".

La jornada "Potenciá tu futuro" se realizará el jueves 17 de septiembre, de 10 a 16, en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, CABA), con la participación de más de un centenar de profesionales voluntarios de empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.