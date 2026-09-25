Abel Pintos le cantará al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

Rumores y expectativas. El músico Abel Pintos ofrecerá una presentación especial ante el papa León XIV durante su visita a la Argentina, fijada para realizarse entre el 8 y el 11 de noviembre.

La actuación del artista fue confirmada para el lunes 9 de noviembre a las 9:15 en el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole.

Invitación oficial y detalles del encuentro en Claypole

El cantautor recibió una invitación formal emitida desde el Vaticano para sumarse a los actos protocolares de la gira papal. En los próximos días, el equipo de producción del artista terminará de definir el repertorio musical que interpretará en la institución benéfica.

La presentación en el predio religioso formará parte de los momentos centrales del recorrido del obispo de Roma por el territorio bonaerense. La cita reunirá a residentes del predio, autoridades eclesiásticas y fieles locales.

Preparativos de la agenda eclesial y tema musical

La confirmación del espectáculo se suma al anuncio del tema oficial elaborado para la gira, titulado "Argentina con el papa León", que fue presentado semanas atrás por la Conferencia Episcopal Argentina.

La organización eclesiástica del evento continúa ajustando las medidas operativas y el esquema de seguridad asignado a las distintas sedes que recorrerá el sumo pontífice en su itinerario nacional.