"Abrazo gigante, jefe": el bar de la familia Messi cerró por duelo tras la muerte de Jorge

El bar VIP Rosario, uno de los emprendimientos gastronómicos vinculados a la familia del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, anunció que permanecerá cerrado este sábado 8 de agosto en señal de duelo por la muerte de Jorge Messi.

La información fue comunicada por el establecimiento a través de sus redes sociales. "El bar permanecerá cerrado el día de la fecha", señalaron en la publicación, que además incluyó un mensaje de despedida de los trabajadores: "Abrazo gigante, jefe", indican.

La publicación también exhibió la identidad de "VIP Famiglia", nombre con el que el grupo identifica a sus emprendimientos, junto con la referencia al vínculo del local con la familia Messi.

El VIP Rosario se encuentra en la calle Rioja 411, frente al Monumento Nacional a la Bandera. El espacio gastronómico combina el servicio de bar con una propuesta de restaurante y forma parte de los negocios asociados a la familia del futbolista.

El mensaje de bar VIP Rosario tras el fallecimiento de Jorge Messi (Instagram).

Durante la mañana, la entrada principal del establecimiento no mostró actividad. En el acceso solo había un pizarrón con un aviso que informaba: "El bar hoy permanecerá cerrado".

Jorge Messi falleció este viernes por la noche en Rosario, a los 68 años, tras enfrentar una larga enfermedad. La noticia trascendió a través de distintas fuentes y posteriormente fue difundida por Newell's Old Boys, institución de la que era reconocido hincha.

El vínculo de Jorge Messi con el bar





La relación de Jorge Messi con el tradicional bar rosarino empezó en 2009, cuando la familia obtuvo la concesión municipal del establecimiento. Desde entonces, tuvo un rol central en el proyecto y estuvo al frente de su administración y de distintas reformas.

Con los años, la gestión cotidiana pasó a manos de otros integrantes de la familia, entre ellos María Sol y Matías Messi. Sin embargo, Jorge se mantuvo como una figura clave dentro del emprendimiento, al estar ligado a sus orígenes y a su desarrollo.

El cartel que apareció en la mañana de este sábado en el bar VIP Rosario (Imagen: La Capital).

La familia también impulsó distintas iniciativas para renovar el espacio, entre ellas la ampliación del local, la incorporación de nuevos sectores y una propuesta para exhibir objetos vinculados con la trayectoria de Lionel Messi.

El fallecimiento de Jorge generó diversas muestras de reconocimiento en Rosario. Newell's izó a media asta las banderas de su predio de Bella Vista y luego publicó un comunicado en el que lo recordó como un "reconocido hincha leproso".