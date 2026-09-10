Abren convocatoria para asistir al Papa León XIV en Argentina: ¿Cómo participar?

La Conferencia Episcopal Argentina anunció una convocatoria de voluntarios para la visita del Papa León XIV a Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Desde la organización detallaron que las personas interesadas podrán cumplir funciones de asistencia durante las misas que se celebren en Córdoba y Luján, logística, tareas de comunicación y acompañamiento sanitario.

Las estimaciones que manejan desde el organismo encargado de la convocatoria son que podrían requerir alrededor de 20 mil voluntarios, porque los cálculos previstos establecen que son necesarios 1000 voluntarios cada 100.000 asistentes.

Cuáles son los requisitos para ser voluntario del papa León XIV

Los interesados deberán tener entre 18 y 65 años , cumplidos al 8 de octubre del 2026.

, cumplidos al 8 de octubre del 2026. Los voluntarios deben ser argentinos o contar con residencia en el país.

Tienen que participar en instancias de formación obligatoria.

Algunos de los servicios que deberán ofrecer los voluntariados pueden requerir disponibilidad durante los días previos a la llegada del Papa León XIV al país; la asignación de cada voluntario estará vinculada a las necesidades que tenga la organización en cada área.

León XIV visitará argentina entre el 8 y el 10 de noviembre.

Cómo se pueden inscribir al voluntariado

Aquellas personas que deseen participar de este evento tendrán que completar una preinscripción que se realiza de forma online mediante el sitio web de la Conferencia Episcopal Argentina.

Los interesados deberán completar un formulario con los datos personales, información de contacto, perfil, sede y disponibilidad, áreas de servicio, datos sanitarios y documentación; por tal motivo, se solicitarán imágenes legibles del frente y dorso del DNI en archivos separados y foto carnet de frente y con fondo claro que será utilizada para la credencial.

Un punto a tener en cuenta es que completar la preinscripción no garantiza automáticamente un lugar dentro del voluntariado, porque la selección quedará vinculada a las necesidades de cada área de servicio.



