Abrió la inscripción escolar 2027 en CABA: cómo anotarse

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó este 5 de octubre el Período Único de Inscripción Escolar 2027 para estudiantes de niveles inicial, primario y secundario en escuelas de gestión estatal.

El trámite se realiza principalmente de forma virtual a través de la plataforma del Sistema de Inscripción en Línea del Ministerio de Educación porteño.

Las familias interesadas en solicitar una vacante tendrán tiempo hasta el próximo 6 de noviembre para completar el formulario digital inicial. El proceso está dirigido a alumnos que ingresan por primera vez a la red pública o que cambian de nivel educativo dentro del distrito.

Etapas del proceso y control documental

Una vez iniciada la solicitud con la cuenta miBA, el trámite requiere cumplir con la etapa de control documental, habilitada hasta el 17 de noviembre. En este paso obligatorio, los adultos responsables deben adjuntar las certificaciones requeridas en el sistema o presentarlas de manera presencial con turno previo.

En caso de registrarse mayor demanda que cupos disponibles en un establecimiento, el Sorteo Público Anual del 21 de octubre servirá como mecanismo oficial de desempate. Dicho procedimiento establece el orden de prioridad respetando las pautas normativas de cercanía al domicilio y hermanos matriculados.

Publicación y aceptación de vacantes

Los resultados de la asignación de bancos escolares se publicarán el 4 de diciembre en el portal web oficial del área educativa. A partir de esa fecha, los postulantes recibirán un correo electrónico con un enlace individual para confirmar o rechazar la vacante otorgada.

Para quienes carezcan de conectividad o requieran asistencia personalizada, las autoridades comunales pusieron a disposición soporte telefónico mediante la línea 147 y puntos de atención distribuidos en las escuelas cabecera.