Adelantan el aumento para jubilados de la mínima en octubre

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en octubre. Con el dato de inflación que definirá la próxima suba, ya es posible anticipar a cuánto podría llegar la jubilación mínima.

Muchas prestaciones que paga el organismo previsional se actualizan de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. En los próximos días, el instituto dará a conocer el dato de agosto, que será clave para determinar la suba del décimo mes del año.

Mientras, en septiembre los jubilados y pensionados que cobran la mínima reciben $428.633,20. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanza los $498.633,20, a quienes corresponda.

¿De cuánto sería el aumento para jubilados en octubre?

Por ahora, el porcentaje definitivo todavía no está confirmado, pero las proyecciones del mercado permiten anticipar de cuánto podría ser.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica el Banco Central, estimó una inflación del 1,7% para agosto. Ese dato es importante porque, si la cifra oficial coincide, será la referencia para calcular el aumento de las prestaciones previsionales de octubre.

En octubre 2026, los jubilados de la ANSES tendrían un aumento del 1,7% en sus haberes (Imagen ilustrativa).

La proyección gana fuerza porque el promedio de los analistas consultados por el BCRA ubicó la inflación de agosto en 1,7%. Además, los diez especialistas que mostraron mayor precisión en sus pronósticos anteriores también calcularon el mismo porcentaje.

De todas formas, se trata de una estimación privada. El propio Banco Central aclara que los datos del REM representan las expectativas de los participantes del relevamiento y no una proyección elaborada por el organismo.

Cuánto podrían cobrar los jubilados de la ANSES en octubre

Si el INDEC finalmente informa una inflación del 1,7% para agosto, los haberes previsionales tendrían una actualización de ese mismo porcentaje en octubre.

Como referencia, en septiembre la ANSES estableció el haber mínimo en $428.633,20, mientras que el haber máximo quedó en $2.884.295,54.

Con una suba estimada del 1,7%, los principales montos quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Jubilación mínima : de $428.633,20 a $435.919,96 .

: de $428.633,20 a . Jubilación máxima : de $2.884.295,54 a $2.933.328,56 .

: de $2.884.295,54 a . PUAM : de $342.906,56 a $348.735,97 .

: de $342.906,56 a . PNC por invalidez o vejez: cerca de $305.143,97.

Estos valores son estimativos y podrían modificarse cuando se conozca el dato oficial de inflación de agosto.

¿Cuándo se conocerá el aumento de octubre?

El porcentaje definitivo para las jubilaciones y pensiones de octubre se conocerá cuando el INDEC publique el IPC de agosto. La difusión está prevista para este jueves 10 de septiembre.

A partir de ese dato se podrá determinar con precisión cuánto subirán los haberes que paga la ANSES durante el décimo mes del año.

Qué pasará con el bono para jubilados

Además del aumento por movilidad, queda por definir qué ocurrirá con el bono extraordinario de $70.000 que reciben algunos jubilados.

Si el Gobierno decide mantenerlo en octubre y el aumento de los haberes termina siendo del 1,7%, un jubilado que cobra la mínima podría recibir alrededor de $505.919,96 entre la jubilación y el refuerzo.

Este monto todavía no está confirmado. El total final dependerá de dos factores: el porcentaje de inflación que informe oficialmente el INDEC y la decisión del Gobierno sobre la continuidad del bono durante octubre.

Aunque el aumento mensual está estipulado por la fórmula de movilidad, todavía no hubo confirmación sobre el bono de $70.000 para los jubilados (Imagen ilustrativa).

Mientras tanto, los jubilados y pensionados ya pueden consultar sus fechas de cobro de septiembre, ya que el calendario de la ANSES empezó esta semana. Los primeros en recibir sus haberes fueron quienes tienen DNI terminado en 0, que cobraron el martes 8.

A partir de ahí, los pagos avanzan de manera escalonada según la terminación del documento. En el caso de quienes reciben haberes superiores a la jubilación mínima, el calendario se concentra durante la última semana de septiembre.