Adelanto de cuánto cobrarán los jubilados en noviembre con el aumento

A medida que avanza el calendario de pagos de octubre, los beneficiarios comienzan a poner la mirada en los haberes de noviembre de 2026.

De acuerdo con la movilidad mensual, las jubilaciones y pensiones que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ajustarán según la inflación de dos meses atrás.

La referencia directa será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que publicará el INDEC. De confirmarse las proyecciones privadas, el reajuste mensual se ubicaría en torno al 2%.

Cuánto cobrarían los jubilados en noviembre con el nuevo aumento





En caso de aplicarse una actualización estimada cercana al 2% sobre la base de los haberes de octubre, el haber mínimo registraría un nuevo piso:

Jubilación mínima estimada : ascendería a un haber base aproximado de $444.600 .

Jubilación máxima estimada : se ubicaría cerca de los $2.990.000 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : rondaría los $355.700 .

Pensiones No Contributivas (PNC): la base por Invalidez o Vejez alcanzaría los $311.200.

Para conocer las cifras definitivas de liquidación, la ANSES deberá aguardar la publicación formal del indicador mensual por parte del organismo oficial de estadística.

¿Cuánto cobrarían los jubilados en noviembre?

Qué sucederá con el bono extraordinario de $70.000





Junto con el porcentaje de aumento por movilidad, la atención se centra en la continuidad del refuerzo económico.

De mantenerse el esquema de acompañamiento para las escalas más bajas, la ANSES volvería a acreditar el plus de hasta $70.000.

En ese escenario, el ingreso (haber base más refuerzo) para los titulares de la mínima se aproximaría a los $514.600 de bolsillo.

Como es habitual, quienes perciban un monto superior al haber mínimo pero inferior al tope unificado cobrarán un proporcional hasta equiparar dicha cifra.

Cómo se llevará a cabo el calendario de pagos en noviembre





La confirmación de las jornadas festivas dispuestas entre el 9 y el 11 de noviembre de 2026 por la visita oficial del Papa genera incertidumbre sobre cómo se organizará el cronograma de pagos.

La coincidencia de un feriado nacional con asuetos locales en las jurisdicciones de mayor densidad poblacional obliga al organismo a evaluar distintas alternativas.

El escenario presenta tres días consecutivos con restricciones operativas según la zona: el lunes 9 es feriado nacional en todo el país; el martes 10 rige para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba; mientras que el miércoles 11 aplica a la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, la ANSES aún no publicó el calendario oficial de cobros de noviembre ni precisó la estrategia que utilizará para liquidar las prestaciones.

La gran incógnita gira en torno a si el esquema de pagos se suspenderá durante los tres días o si las acreditaciones continuarán con normalidad los días martes y miércoles en las provincias donde no rige el feriado local.