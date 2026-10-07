Adelanto del aumento para jubilados en noviembre 2026

Pese a que aún no iniciaron los pagos de octubre, ya se conoce cuánto podrían cobrar los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en noviembre 2026.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una inflación del 1,9% para septiembre.

Ese dato podría anticipar el aumento de noviembre, ya que la fórmula de movilidad de las jubilaciones se calcula tomando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De todas formas, se trata de una estimación y todavía no de un dato oficial. El INDEC publicará la inflación de septiembre el martes 13 de octubre, cuando se podrá conocer el porcentaje definitivo.

Cuánto cobrarían los jubilados en noviembre

Con la inflación estimada en 1,9% es posible proyectar cómo quedarían los haberes previsionales del SIPA en noviembre.

En ese escenario, la jubilación mínima subiría de $435.748,51 a $444.027,73, siempre que finalmente se confirme ese porcentaje.

Quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 1,9% para septiembre 2026 (Imagen: Banco Central).

A ese monto se le sumaría el bono de $70.000, por lo que quienes cobran la mínima recibirían $514.027,73 brutos en total.

En el caso de los haberes más altos, la jubilación máxima pasaría de $2.932.174,85 a $2.987.886,17, tomando como referencia la misma suba del 1,9%.

Cuánto cobrarían los beneficiarios de la PUAM

La suba también alcanzaría a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber representa el 80% de la jubilación mínima.

Si finalmente se aplica un aumento del 1,9%, la prestación pasaría de $348.598,81 a $355.222,19 en noviembre.

Además, sus titulares continuarían recibiendo el bono de $70.000, por lo que el ingreso bruto total llegaría a $425.222,19.

Pensiones No Contributivas por discapacidad y vejez

Las Pensiones No Contributivas (PNC) destinadas a personas con discapacidad y a adultos mayores equivalen al 70% de la jubilación mínima del SIPA.

En caso de confirmarse el 1,9%, ambas prestaciones subirían de $305.023,96 a $310.819,42.

Con el aumento del 1,9%, los jubilados de la mínima tendrían un haber base de $444.027,73 en noviembre 2026 (Imagen ilustrativa).

Con el bono de $70.000, el ingreso bruto mensual alcanzaría los $380.819,42.

Pensión para madres de siete hijos o más

La PNC para madres de siete hijos tiene un valor equivalente al de la jubilación mínima, por lo que también recibiría el mismo porcentaje de actualización.

Así, el haber pasaría de $435.748,51 a $444.027,73 si se confirma la inflación proyectada del 1,9%.

Los montos proyectados para noviembre

PUAM: $355.222,19, más un bono de $70.000, alcanzando un total de $425.222,19.

PNC por discapacidad y vejez: $310.819,42, más un bono de $70.000, con un total de $380.819,42.

PNC para madres de siete hijos: $444.027,73, a lo que se suma el bono de $70.000, para alcanzar un total de $514.027,73.

Estos montos todavía no están confirmados, ya que fueron calculados a partir de la inflación de septiembre proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA.

El dato oficial será informado por el INDEC el martes 13 de octubre y, a partir de ese porcentaje, se podrá determinar de manera definitiva cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre de 2026.

Mientras tanto, para consultar los haberes correspondientes a octubre o conocer el calendario de pagos, los beneficiarios pueden ingresar a anses.gob.ar.