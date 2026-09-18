Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con DNI de 0 a 9

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya proyecta el esquema de liquidaciones correspondiente a octubre de 2026, permitiendo a los jubilados y pensionados conocer de forma anticipada las fechas asignadas para percibir sus haberes.

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el organismo previsional aplicará un ajuste del 1,7% en las prestaciones, en concordancia con el esquema de movilidad mensual atado a la inflación de dos meses atrás (agosto).

Esta actualización modificará los valores de todas las escalas, los cuales se depositarán según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Montos confirmados: ¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre?





La suba porcentual se aplica de forma directa sobre la prestación básica. Con este ajuste, las escalas principales quedan configuradas de la siguiente manera:

Haber mínimo: el básico pasa a ser de $435.919,96 . Con la suma entera del bono extraordinario de $70.000, la liquidación total alcanza los $505.919,96 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% del haber básico ($348.735,96), alcanzando los $418.735,96 al sumar el refuerzo entero.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: se ubican en el 70% de la base ($305.143,97), llegando a un total de $375.143,97 de bolsillo con el plus adicional.

Cronograma de pagos estimado para haberes mínimos en octubre





Los depósitos para la escala inicial se organizarán de la siguiente manera, considerando el feriado puente por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural:

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre.

Calendario de pagos de octubre para jubilados.

Sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre: sin actividad bancaria (fin de semana largo por feriado nacional).

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre.

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre.

Una vez finalizada la acreditación a los haberes mínimos, la ANSES iniciará el tramo para las jubilaciones que superan el básico, agrupadas de a dos terminaciones por jornada a partir del viernes 23 de octubre.

Los fondos quedan depositados automáticamente en la cuenta bancaria de cada titular, disponibles para extracción por cajero automático o para compras directas con tarjeta de débito.

Para revisar el recibo digital, se puede acceder al portal Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.