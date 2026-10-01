La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) proyectó el esquema de acreditaciones para la segunda mitad de octubre de 2026.

Tras la aplicación del incremento mensual por movilidad, el organismo oficializó los días de pago para los beneficiarios que perciben montos por encima del haber mínimo.

La actualización del 1,66% fijó el piso previsional en $435.748,51 brutos, por lo que este bloque abarca a todos los jubilados y pensionados cuyo salario básico supere esa cifra.

Montos confirmados y tope máximo del sistema





El reajuste por inflación impacta directamente sobre las escalas medias y más elevadas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Haber máximo ordinario: se ubica en $2.932.174,85 brutos para el período de octubre.

Situación frente al bono: los titulares de este segmento no acceden al refuerzo extraordinario de $70.000, dado que sus ingresos superan el techo límite de $505.748,51 establecido por la reglamentación oficial.

Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima.

Verificación de liquidaciones antes del cobro





Los beneficiarios pueden revisar el detalle de sus recibos de haberes y los conceptos liquidados ingresando a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El organismo recordó que los fondos permanecen depositados de forma segura en las cuentas bancarias desde la fecha asignada, por lo que se pueden realizar transferencias o pagos con tarjeta de débito sin necesidad de retirar el dinero en efectivo.

Fechas confirmadas: cronograma agrupado por DNI





A diferencia del primer tramo del mes -que liquida a la mínima de a un número por jornada-, la acreditación para los haberes superiores se procesa agrupando dos terminaciones de DNI por día hábil: