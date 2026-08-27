Adelanto del calendario para la AUH: cuáles son las fechas de cobro de septiembre

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán una nueva actualización en sus ingresos a partir de septiembre. En ese sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya brindó detalles sobre el posible cronograma de pagos para el próximo mes, aunque las fechas todavía deberán ser oficializadas por el organismo.

Además del incremento previsto sobre la prestación principal, los titulares de la AUH continuarán accediendo a determinados beneficios complementarios que buscan reforzar los ingresos destinados a la alimentación y al cuidado de los menores a cargo.

¿Cuáles son las fechas de pago de septiembre para la AUH?

Las acreditaciones bancarias para los titulares de la AUH se organizan de acuerdo con la terminación del DNI. El calendario que se maneja actualmente contempla las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

miércoles 9 de septiembre de 2026. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

jueves 10 de septiembre de 2026. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

viernes 11 de septiembre de 2026. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

lunes 14 de septiembre de 2026. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

martes 15 de septiembre de 2026. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

miércoles 16 de septiembre de 2026. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

jueves 17 de septiembre de 2026. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

viernes 18 de septiembre de 2026. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.





Este esquema es provisorio, ya que ANSES todavía no publicó el calendario oficial de pagos para septiembre. Por ese motivo, las fechas podrían sufrir modificaciones antes de su confirmación definitiva.

En septiembre, las familias beneficiarias de la AUH recibirán el aumento y los extras de todos los meses.

AUH: ¿Cuánto cobrarían en septiembre?

En septiembre, los titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo (AUE) tendrán una nueva actualización calculada a partir del IPC de julio, de acuerdo con la fórmula de movilidad.

Como la inflación registrada durante ese mes fue del 2,1%, se estima que ANSES aplique ese mismo porcentaje a las prestaciones.

De confirmarse este cálculo, los montos quedarían de la siguiente manera:

AUH general y AUE: $154.015 por cada hijo o embarazo.

$154.015 por cada hijo o embarazo. AUH por hijo con discapacidad: $501.487.





Estos valores todavía son estimativos. ANSES deberá oficializar en los próximos días tanto el porcentaje definitivo como los montos que efectivamente se acreditarán durante septiembre.

Además, en el caso de la AUH, el monto informado corresponde al valor total de la prestación. El organismo mantiene el esquema de pago en el que una parte se deposita mensualmente y el porcentaje restante queda sujeto al cumplimiento de la presentación de la Libreta AUH.

¿Qué extras se mantienen en septiembre para los beneficiarios de la AUH?

Los titulares de la AUH también pueden acceder a distintos complementos destinados a acompañar la alimentación y el cuidado integral de los hijos.

Uno de los principales es la Prestación Alimentar, orientada a la compra de alimentos y bebidas para menores de hasta 17 años. Los valores que se mantienen vigentes, por el momento, son:

Familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.

$72.250. Familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. Familias con tres o más hijos: $149.425.





Otro de los complementos disponibles es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a acompañar la alimentación y el desarrollo saludable durante la primera infancia. En el caso de los titulares de la AUH, corresponde por cada hijo hasta el mes en que cumple 3 años, siempre que se cumplan los requisitos del programa. Para septiembre, el monto estimado del Complemento Leche rondaría los $58.091, siempre que finalmente se confirme el aumento general del 2,1%.

Por último, se encuentra la Asignación por Cuidado de Salud Integral, que contempla un pago anual para titulares de la AUH que tengan hijos durante sus primeros tres años de vida. El monto equivale al de la AUH o al de la AUH por hijo con discapacidad, según corresponda.