Adiós alergias en primavera: crearon un mapa para saber qué calles de CABA tienen más plátanos

Con la llegada de la primavera, los días más largos y el aumento de las temperaturas también comienza una época complicada para quienes padecen alergias.

Estornudos, congestión nasal, picazón en el cuerpo y lagrimeo son algunos de los síntomas que pueden intensificarse durante esta parte del año. Sin embargo, no son los únicos, ya que las manifestaciones pueden variar según el agente que desencadene la reacción.

Las alergias estacionales pueden provocar estornudos, congestión nasal, picazón y lagrimeo, entre otros síntomas.

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los protagonistas es el plátano (Platanus x acerifolia), una especie muy presente en calles, plazas y bulevares.

Frente a esta situación, desarrollaron una herramienta que permite conocer dónde se concentran estos ejemplares y anticiparse antes de salir de casa en caso de ser alérgico.

Los plátanos se encuentran distribuidos en numerosas calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo funciona el mapa de plátanos de CABA?

La iniciativa fue desarrollada por Luciana Staiano, investigadora del CONICET, quien creó un mapa interactivo mediante Google Maps para localizar los plátanos distribuidos en diferentes sectores porteños.

El objetivo es que las personas sensibles a su polen puedan identificar las áreas de mayor concentración y tener esa información en cuenta al organizar sus recorridos.

Para su elaboración se utilizaron datos provenientes del relevamiento y digitalización del arbolado público lineal realizado entre 2017 y 2018 por el Gobierno porteño.

Por este motivo, la herramienta sirve como referencia sobre la distribución de los ejemplares registrada en ese censo y no como un conteo en tiempo real.

El polen puede desencadenar reacciones alérgicas, mientras que la pelusa del plátano también puede generar irritación en ojos y mucosas.

El sistema divide las cuadras en tres categorías, identificadas visualmente con distintos colores. Aquellas con hasta tres plátanos aparecen dentro del nivel "pocos"; las que poseen entre cuatro y seis son consideradas como "varios"; mientras que las calles donde se registraron siete ejemplares o más quedan clasificadas como "muchos".

La versión beta fue creada el 7 de septiembre de 2026 y continúa en etapa de prueba y desarrollo. A pocos días de su aparición ya había despertado un fuerte interés: seis días después del lanzamiento acumulaba más de 35.000 visitas.

El mapa clasifica las cuadras según la cantidad de plátanos registrados: pocos, varios o muchos.

¿Por qué los plátanos pueden provocar alergias?

Los plátanos forman parte del paisaje característico de Buenos Aires debido a su capacidad para adaptarse al ambiente urbano, tolerar cambios de temperatura y brindar abundante sombra.

Sin embargo, durante septiembre presentan una particularidad que puede afectar a las personas alérgicas: liberan polen, una sustancia capaz de desencadenar diferentes reacciones en quienes tienen mayor sensibilidad o predisposición.

El mapa permite identificar las cuadras con mayor presencia de plátanos y anticiparse a la temporada de alergias en CABA.

Entre las manifestaciones más habituales aparecen los estornudos reiterados, congestión nasal, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos. En cuadros de mayor intensidad también pueden presentarse tos, silbidos al respirar o broncoespasmos.

Además, los especialistas diferencian el efecto del polen y el de la pelusa que desprenden estos árboles. Mientras el primero puede provocar una respuesta alérgica en personas sensibilizadas, la segunda puede generar irritación mecánica al entrar en contacto con las mucosas o los ojos.

Por eso, conocer dónde existe una mayor concentración de ejemplares puede convertirse en una herramienta útil durante las semanas de mayor circulación de partículas en el aire.