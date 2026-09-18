Adiós, compañero: falleció Rubén Paredes

Por Nahuel Ventura

La mañana fría del miércoles me despertó con la triste noticia de que nuestro compañero Rubén Paredes nos dejó. Y nos tomó por sorpresa. Se nos fue un gran padre, hermano, esposo, compañero, profesional de la fotografía y amigo.

Recuerdo las mañanas al salir de los entrenamientos del club El Porvenir, en donde nos visitabas con tu cámara y computadora, para poder conseguir alguna venta de una imagen. Muchos años después, el destino quiso que fuéramos compañeros en el diario Crónica, donde compartí Santoral la redacción los últimos 15 años, y muchas coberturas de notas. Sobre todo canchas de fútbol, en donde en cada viaje vos siempre opinabas de tu amado Independiente.

Hoy toca decirte adiós, pero sabemos que en Dionisio, tu hijo, queda el legado que le enseñaste. Él ya siguió tus pasos como futbolista y ahora pasa sus días "foteando" en varias canchas de fútbol, como aprendió de vos a ser fotógrafo.

Todo nuestro equipo de fotografía te va a extrañar y vas a estar presente en lo más profundo de nuestros corazones. Y donde quieras que estés, que sea en paz y al cuidado de todos los tuyos. ¡Un beso al cielo, Rubén!