Advierten que lo peor de El Niño llegará a partir de la primavera: ¿Qué zonas de Argentina serán las más afectadas?

Desde hace algunos meses, el fenómeno de El Niño comenzó a alterar las condiciones climáticas en distintas regiones y genera cada vez más atención entre los especialistas.

Ahora, las autoridades meteorológicas y los organismos que siguen su evolución advirtieron que los efectos más importantes en Argentina podrían aparecer desde la primavera y extenderse durante buena parte del verano.

El fenómeno está asociado con cambios en las temperaturas del océano Pacífico y puede modificar los patrones de lluvia a escala global. En Sudamérica, una de sus principales manifestaciones es el aumento de las precipitaciones en determinadas regiones, lo que puede derivar en crecidas de ríos e inundaciones.

¿Qué consecuencias podría traer El Niño en Argentina?

A partir de los monitoreos realizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los expertos advierten que el fenómeno podría generar lluvias intensas e inundaciones, con consecuencias tanto para las poblaciones como para distintas actividades productivas.

El calentamiento del Pacífico ecuatorial modifica la circulación atmosférica y altera los patrones climáticos habituales. En nuestro continente, esto puede traducirse en períodos de precipitaciones abundantes y una mayor posibilidad de crecidas.

Uno de los sectores que podría verse afectado es el agropecuario, debido al exceso de agua sobre los cultivos y las dificultades que puede generar para el manejo del ganado.

Desde el SMN remarcaron que el período más complicado podría darse desde el inicio de la primavera, durante todo el verano e inclusive hasta la primera mitad del otoño del 2027, por lo que las autoridades buscan reforzar los mecanismos de prevención y coordinación entre Nación, provincias y municipios.

El fenómeno de El Niño está activo desde junio de 2026 y, según las previsiones meteorológicas, en Argentina sus peores efectos podrían sentirse desde el inicio de la primavera y el comienzo del otoño en 2027.

¿Cuáles serían las zonas de Argentina más afectadas por la llegada de El Niño?

De acuerdo con las proyecciones y análisis citados por especialistas en meteorología, algunas regiones presentan una mayor probabilidad de registrar precipitaciones por encima de lo habitual durante los próximos meses.

Litoral y NEA

Entre Ríos

Corrientes

Misiones

Chaco

Formosa





El Litoral y el NEA aparecen como las regiones con mayor señal de lluvias superiores a la media entre noviembre y marzo. Esto no significa que vaya a llover de forma permanente, sino que aumenta la posibilidad de episodios de precipitaciones abundantes.

Además, se señaló que el impacto podría extenderse a toda la cuenca del Río de la Plata y sus principales afluentes, entre ellos los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, además del Bermejo y el Pilcomayo.

Cuyo, región pampeana y otras zonas

Oeste de Cuyo

La Pampa

Sudoeste bonaerense

Noreste de la Patagonia





Estas regiones también presentan señales de precipitaciones superiores a lo normal, aunque la influencia prevista es menos marcada que en el Litoral y el NEA.

Los especialistas remarcan que fuera de las zonas donde la señal de El Niño es más fuerte, ciertos factores como la humedad disponible, la topografía, los sistemas de drenaje y las condiciones particulares de cada localidad pueden determinar respuestas muy diferentes ante una misma cantidad de lluvia.