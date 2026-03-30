AEDBA renovó sus autoridades: Marcelo Carbone asume la presidencia

En el marco de su Asamblea General Ordinaria, la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA) llevó adelante la aprobación de la memoria y el balance correspondientes al último ejercicio. Durante el encuentro, que reunió a los representantes de las principales empresas editoras de la Capital Federal, se procedió además a la renovación de las autoridades que conducirán la entidad en el próximo período.

La nueva Comisión Directiva de la institución, que representa los intereses de diarios y revistas de la Ciudad, ratificó su firme postura en defensa de la libertad de expresión. Asimismo, los directivos hicieron hincapié en la necesidad de asegurar la sustentabilidad de la industria periodística, especialmente frente a los retos que imponen la transformación digital y los actuales desafíos regulatorios del sector.

Nueva conformación de la Comisión Directiva

Bajo la presidencia de Marcelo Carbone (Crónica), la conducción de AEDBA quedó integrada por referentes de los principales medios del país. Lo acompañan en la gestión Eugenio Sosa Mendoza (Clarín) como Vicepresidente 1°, José Claudio Escribano (La Nación) como Vicepresidente 2°, Marcelo Capandeguy (Perfil) en el rol de Secretario y Luis Carlos Rodriguez (El Cronista) como Tesorero. La nómina se completa con Carlos Azzariti (Página/12) como Vocal y el Dr. Diego Garazzi en la función de Síndico.

Durante la jornada, los integrantes de la nueva mesa directiva destacaron la relevancia de sostener una agenda común que permita fortalecer el rol institucional de los medios de comunicación y su vínculo con la comunidad. En este sentido, la entidad seguirá impulsando la profesionalización y el crecimiento estratégico del sector editorial.

Como organización histórica del rubro, AEDBA continuará su labor de representar y defender los intereses de sus asociados, promoviendo siempre el desarrollo de una prensa libre y responsable como pilar fundamental de la sociedad.