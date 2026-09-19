Agua bendita y sospechas de "macumba": la insólita anécdota de Pallarols sobre el bastón presidencial para Macri

Juan Carlos Pallarols pertenece a una dinastía de artesanos con más de 300 años de tradición familiar dedicada a la platería. Entre los múltiples hitos de su carrera, se destaca por haber confeccionado los bastones de mando de los mandatarios argentinos desde el retorno de Juan Domingo Perón, en 1973.

En una entrevista concedida a Graciela Moreno para BAE Negocios, el artesano repasó su trayectoria mientras avanza en la elaboración de un presente especial para León XIV. Se trata de una costumbre familiar: regalarle un cáliz y una patena de plata financiados por él mismo a cada nuevo Pontífice, una tradición que comenzó con Pío XII.

Y entre las múltiples vivencias recopiladas a lo largo de décadas en su taller de San Telmo, sobresale una historia para "alquilar balcones" ocurrida a fines de 2015 con el bastón presidencial destinado a Mauricio Macri.

Pallarols contó que, desde un principio, "había cierta reticencia en usarlo" por parte del entonces flamante mandatario argentino. "Hasta preguntaron si había prestado el bastón a alguien para hacer una macumba, un daño, al presidente", lanzó.

"Y le dije que no, que no creo en esas cosas, y que nunca se lo presté a nadie. Que nunca había salido de mi casa. Pero la historia existió. Hasta un día me llamó la secretaria y me pidió si podía mandar a alguien a hacer una bendición, una limpieza espiritual", relató.

Y completó: "Vinieron a mi casa e hicieron una bendición. Fue un matrimonio con un nenito, hicieron un trabajo en el lugar y se fueron".