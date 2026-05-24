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Domingo, 24 de mayo de 2026

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HABERES

Aguinaldo, aumento y bono: ¿Cómo queda la jubilación mínima en junio?

En junio los jubilados de la mínima cobrarán tres conceptos importantes en sus haberes y ya pueden conocer cuánto percibirán aproximadamente.

LBarrios

En junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) depositará el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, para todos los jubilados y pensionados del sistema previsional. 

En ese sentido, quienes perciben la jubilación mínima contarán con tres componentes clave en sus ingresos: el aguinaldo, el aumento mensual y el bono extraordinario. 

Aunque ANSES aún no oficializó los valores definitivos, el último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) permite estimar de manera aproximada cuánto cobrarán los adultos mayores el próximo mes.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en junio

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento a partir de junio de 2026. Si bien el porcentaje exacto todavía debe ser oficializado, las estimaciones indican que rondará el 2,6%.

Con esta actualización, el haber mínimo pasaría a ubicarse en torno a los $403.396. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente para quienes perciben los ingresos más bajos, lo que elevaría el total mensual a aproximadamente $473.396.

Por su parte, el aguinaldo se calcula sobre el haber básico, sin contemplar el bono adicional. En este caso, el SAC equivaldría al 50% del mejor haber del semestre, lo que para la jubilación mínima representaría un ingreso cercano a $201.698. De esta manera, el total a cobrar en junio sería aproximadamente de $675.000, al combinar los tres conceptos en una misma liquidación.

Teniendo en cuenta el aumento, el bono y el aguinaldo, los jubilados de la mínima podrían superar los $600.000 en junio.
Teniendo en cuenta el aumento, el bono y el aguinaldo, los jubilados de la mínima podrían superar los $600.000 en junio.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima: cuándo cobran con aumento, bono y aguinaldo


En cuanto al cronograma de pagos, ANSES dio a conocer un calendario con las fechas estimadas de acreditación de haberes para los jubilados y pensionados que perciben la mínima. El esquema se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • Lunes 8 de junio: DNI terminados en 0
  • Martes 9 de junio: DNI terminados en 1
  • Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2
  • Jueves 11 de junio: DNI terminados en 3
  • Viernes 12 de junio: DNI terminados en 4
  • Martes 16 de junio: DNI terminados en 5
  • Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6
  • Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7
  • Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8
  • Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9
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