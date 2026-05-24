Aguinaldo, aumento y bono: ¿Cómo queda la jubilación mínima en junio?

En junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) depositará el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, para todos los jubilados y pensionados del sistema previsional.

En ese sentido, quienes perciben la jubilación mínima contarán con tres componentes clave en sus ingresos: el aguinaldo, el aumento mensual y el bono extraordinario.

Aunque ANSES aún no oficializó los valores definitivos, el último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) permite estimar de manera aproximada cuánto cobrarán los adultos mayores el próximo mes.

Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en junio

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados recibirán un nuevo aumento a partir de junio de 2026. Si bien el porcentaje exacto todavía debe ser oficializado, las estimaciones indican que rondará el 2,6%.

Con esta actualización, el haber mínimo pasaría a ubicarse en torno a los $403.396. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente para quienes perciben los ingresos más bajos, lo que elevaría el total mensual a aproximadamente $473.396.

Por su parte, el aguinaldo se calcula sobre el haber básico, sin contemplar el bono adicional. En este caso, el SAC equivaldría al 50% del mejor haber del semestre, lo que para la jubilación mínima representaría un ingreso cercano a $201.698. De esta manera, el total a cobrar en junio sería aproximadamente de $675.000, al combinar los tres conceptos en una misma liquidación.

Teniendo en cuenta el aumento, el bono y el aguinaldo, los jubilados de la mínima podrían superar los $600.000 en junio.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima: cuándo cobran con aumento, bono y aguinaldo





En cuanto al cronograma de pagos, ANSES dio a conocer un calendario con las fechas estimadas de acreditación de haberes para los jubilados y pensionados que perciben la mínima. El esquema se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):