Aguinaldo de ANSES: ¿Qué grupos lo reciben y cuáles quedan excluidos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió qué grupos cobrarán el medio aguinaldo en junio de 2026 y cuáles quedarán excluidos de este ingreso extra.

ANSES detalló el alcance del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se abonará junto con los haberes mensuales y el aumento previsto por movilidad.

El aguinaldo se acreditará automáticamente en las cuentas de los beneficiarios junto con el resto de los conceptos correspondientes al mes. No obstante, aclararon que este adicional no alcanza a todos los titulares de prestaciones, ya que su pago está limitado a determinados grupos dentro del sistema.

Quiénes reciben el medio aguinaldo de junio y quiénes no

De acuerdo con ANSES, el medio aguinaldo de junio corresponde a quienes perciben prestaciones contributivas o vinculadas al sistema previsional. Entre ellos se encuentran:

Jubilados

Pensionados, incluyendo:

Pensiones No Contributivas (PNC)



Pensión para Madres de 7 Hijos



Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)





Por otro lado, el organismo aclaró que existen prestaciones que no están alcanzadas por el pago del aguinaldo. Se trata, en su mayoría, de asignaciones y programas sociales que no tienen carácter contributivo. Entre los grupos excluidos se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Prestación por Desempleo

Becas Progresar





Las jubilaciones y pensiones de ANSES son las prestaciones que reciben el aguinaldo junto con los haberes de junio.

¿Es necesario realizar algún trámite para cobrar el aguinaldo?

Una de las dudas más frecuentes que tienen los jubilados y pensionados es si es necesario acercarse a una oficina o completar un formulario online para acceder al Sueldo Anual Complementario. La respuesta es no: el pago del aguinaldo es automático para todos los beneficiarios que cumplen con los requisitos.

El organismo liquida el monto de manera directa junto con el haber mensual correspondiente al mes de junio (o diciembre, en el caso de la segunda cuota). Por lo tanto, no se requiere completar ninguna gestión adicional ni realizar trámites presenciales.

Desde ANSES recomiendan a los jubilados y pensionados mantenerse atentos únicamente a su calendario de pagos oficial para conocer el día exacto en el que el dinero estará disponible en su cuenta bancaria.

¿Cómo se calcula el aguinaldo para quienes lo cobran?

El cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados es sencillo. De acuerdo a la normativa vigente, el SAC equivale exactamente al 50% (la mitad) del haber más elevado percibido por el beneficiario en los últimos seis meses (de enero a junio para la primera cuota).

Para realizar la cuenta, se deben seguir estos pasos: