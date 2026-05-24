Aguinaldo para jubilados: cómo se calcula en base a los haberes y cuándo se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anticipó cómo se organizará el cronograma de pagos de junio, un mes clave para jubilados y pensionados, ya que incluirá no solo la actualización de haberes por movilidad, sino también el pago del bono extraordinario y el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

De acuerdo con lo informado por ANSES, los pagos se realizarán de manera habitual según la terminación del DNI, y contemplarán todos los conceptos en una misma liquidación.

Esto implica que los beneficiarios recibirán en junio un ingreso mayor al habitual, producto de la combinación entre el aumento mensual, el bono para quienes perciben la mínima y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Cómo se calcula el aguinaldo dentro de los haberes

Durante junio, las jubilaciones y pensiones recibirán un nuevo incremento determinado por la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase. Según los últimos datos difundidos por el INDEC, la inflación de abril fue del 2,6%, porcentaje que se utilizaría como base para la actualización de los haberes.

En caso de aplicarse ese aumento, los montos quedarían establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.396

Jubilación máxima: $2.714.477,30

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717

Pensiones No Contributivas (PNC): $282.377





El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. En la práctica, esto significa que se utiliza como referencia el ingreso más alto del semestre, que suele ser el de junio debido a los aumentos acumulados por movilidad.

Desde ANSES aclararon que el bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados que cobran la mínima, no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un monto no remunerativo. Por lo tanto, el SAC se calcula únicamente sobre el haber previsional.

El aguinaldo toma el 50% del mejor haber percibido entre enero y junio de 2026.

Cuándo cobran los jubilados en junio

El calendario de pagos para junio ya fue definido y se organizará según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

Lunes 8 de junio: DNI terminados en 0

Martes 9 de junio: DNI terminados en 1

Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2

Jueves 11 de junio: DNI terminados en 3

Viernes 12 de junio: DNI terminados en 4

Martes 16 de junio: DNI terminados en 5

Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6

Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7

Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8

Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9





Haberes superiores a la mínima:

Martes 23 de junio: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 24 de junio: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 25 de junio: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 26 de junio: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 29 de junio: DNI terminados en 8 y 9





Pensiones No Contributivas (PNC):