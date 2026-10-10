Alarma por "El Niño" en Argentina: cuáles son las zonas que podrían tener lluvias superiores a lo habitual

Los pronósticos sobre "El Niño" anticipan el avance de un evento muy fuerte, aunque sus efectos en Argentina podrían variar según la región.

La última actualización del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA estima que hay más de un 83% de probabilidades de que el evento mantenga una intensidad elevada entre octubre y marzo.

Este escenario responde al rápido aumento de la temperatura del océano Pacífico ecuatorial.

En la región conocida como Niño 3.4, las anomalías térmicas superaron los 2 y hasta los 3 grados por encima de los valores habituales.

De acuerdo con estas proyecciones, el fenómeno conservaría su fuerza durante el verano del hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte coincidirá con la temporada de invierno.

Impacto de "El Niño": qué zonas de Argentina podrían tener más lluvias durante octubre





El pronóstico mensual del modelo europeo ECMWF anticipa un escenario más húmedo de lo habitual en distintas regiones de Argentina.

El noreste y sectores del oeste aparecen entre las zonas con mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores al promedio histórico.

El noreste y el oeste argentino podrían tener lluvias superiores al promedio en octubre (Imagen ilustrativa).

Esta tendencia está relacionada con una distribución de la humedad que podría favorecer las lluvias en buena parte del territorio nacional.

De todas formas, el panorama no será igual en todas las provincias ni durante cada jornada.

Las regiones con una señal de lluvias por encima de los valores habituales son:

Noreste argentino : mayores probabilidades de precipitaciones superiores a la media de octubre.

: mayores probabilidades de precipitaciones superiores a la media de octubre. Oeste argentino : tendencia a registrar lluvias más abundantes o frecuentes que las habituales.

: tendencia a registrar lluvias más abundantes o frecuentes que las habituales. Centro y norte de la Patagonia: posibilidad de acumulados superiores al promedio, aunque con diferencias entre localidades.

Qué pasará con las lluvias en el resto del país





El comportamiento de las precipitaciones podría variar considerablemente según la región.

Mientras algunas zonas presentan una tendencia más húmeda, otras muestran señales de lluvias cercanas a los valores normales o incluso inferiores.

En el sur de la Patagonia y en sectores próximos a la cordillera, el modelo europeo proyecta una menor probabilidad de registrar precipitaciones por encima del promedio.

En algunas áreas, los acumulados mensuales podrían quedar por debajo de los niveles habituales para octubre.

Esto no significa que esas regiones vayan a atravesar todo el mes sin lluvias. La proyección contempla el balance total de precipitaciones y no descarta jornadas con tormentas o registros abundantes.

Por qué algunas regiones podrían recibir más precipitaciones





Octubre es un mes de transición entre el invierno y los meses más cálidos. La circulación atmosférica cambia y comienza a modificarse la distribución de la humedad sobre el territorio argentino.

Estos cambios pueden favorecer diferentes patrones de lluvia según la región. Por eso, el noreste y el oeste podrían tener un comportamiento más húmedo, mientras que otras áreas presentarían condiciones distintas.

Los pronósticos anticipan que El Niño favorecerá lluvias más intensas en algunas regiones de Argentina (Imagen ilustrativa).

La influencia de "El Niño" también forma parte del escenario climático que se analiza para los próximos meses.

Igualmente, los efectos del evento no son iguales en todo el país y no permiten asegurar que una provincia tendrá lluvias abundantes en una fecha determinada.

Qué temperaturas se esperan en Argentina durante octubre





Además de las precipitaciones, el modelo europeo anticipa temperaturas medias inferiores a las habituales en buena parte del centro y oeste argentino.

Los desvíos previstos se ubican entre 0,5 y 2 grados por debajo de los valores de referencia, con una señal más marcada en zonas cordilleranas y del centro-oeste.

En el noreste y parte del este del país, en cambio, las temperaturas podrían mantenerse cerca de los parámetros normales o presentar diferencias negativas más leves.

Este panorama no significa que todos los días serán fríos. La proyección se refiere al promedio de todo el mes, por lo que todavía pueden registrarse jornadas templadas o cálidas.

Qué hay que tener en cuenta sobre el pronóstico del ECMWF





El modelo europeo permite reconocer tendencias generales para octubre, pero no anticipa con precisión el tiempo de cada localidad.

Por eso, sus mapas deben interpretarse como una orientación climática y no como una confirmación de lluvias para un día específico.

Para entender qué puede ocurrir en cada zona, es importante distinguir entre una anomalía positiva y una negativa de precipitación:

Anomalía positiva: indica que las lluvias acumuladas durante el mes podrían superar el promedio histórico.

Anomalía negativa: señala que el total de precipitaciones podría quedar por debajo de los valores habituales.

Valores normales: sugieren que los acumulados podrían mantenerse cerca de la media climática de octubre.

Las condiciones concretas deberán seguirse mediante pronósticos de corto plazo y alertas meteorológicas, especialmente ante la posibilidad de tormentas intensas.