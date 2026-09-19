Alergia al plátano en primavera: cuáles son los síntomas y cómo combatirla
En septiembre y octubre, el polen del plátano de sombra dispara estornudos y ojos llorosos en cientos de personas. Conocé los síntomas y los consejos clave.
La llegada de la primavera vuelve a poner bajo la lupa a la alergia al plátano. El plátano de sombra (Platanus x hispanica), un árbol muy común en los trazados urbanos bonaerenses, florece y libera polen y pelusa que flotan en el aire.
Aunque es un gran aliado contra el calor por la densidad de su copa, su floración desata cuadros molestos en cientos de personas. Los vientos empujan las partículas y multiplican el problema.
¿Cómo saber si sos alérgico al plátano de sombra?
Los síntomas suelen aparecer de forma repentina durante septiembre y octubre. Podés sospechar de una alergia a este árbol si presentás:
- Estornudos repetitivos y congestión: crisis de estornudos en salva y secreción nasal acuosa al salir a la calle.
- Picazón e irritación: sensación de picor intenso en la nariz, la garganta y el paladar.
- Conjuntivitis estacional: ojos rojos, llorosos, con ardor o picazón al contacto con el aire libre.
- Molestias respiratorias: tos seca o silbidos al respirar, sobre todo si tenés antecedentes asmáticos.
Si reconocés varios de estos signos apenas pisás la vereda, el polen del plátano puede ser el responsable.
Otros árboles que producen alergia en primavera
Aunque el plátano de sombra es el más polémico por su volumen, no es el único responsable de los estornudos en la región. Otras especies suman carga polínica al ambiente:
- Fresnos (verde y americano): muy abundantes en el arbolado de veredas, liberan un polen fino y altamente alergénico entre fines de invierno y principios de primavera.
- Olivos y olivos ornamentales: producen un polen muy volátil que afecta a personas sensibles durante octubre y noviembre.
- Cipreses y pinos: sus pólenes se dispersan con facilidad en días de viento seco y afectan las vías respiratorias.
- Ligustros y sauces: florecen a mediados de la primavera y aportan más polen al aire.
Consejos prácticos para combatir la alergia estacional
Para reducir el impacto del polen en el día a día sin resignar los días soleados, tomá nota:
- Protección en la calle: usá anteojos de sol al caminar al aire libre para evitar que el polen entre en contacto directo con los ojos.
- Higiene al regresar: cambiate de ropa al volver a casa y lavate la cara, o duchate antes de dormir para eliminar partículas acumuladas en la piel y el cabello.
- Manejo del hogar: ventilá la vivienda en momentos de poca circulación de viento, preferentemente tras una lluvia. Evitá secar la ropa o las sábanas al aire libre durante las horas pico de polen, porque las partículas se adhieren a las telas.
- Lavados nasales: utilizá solución salina o agua de mar en spray para limpiar las vías nasales y arrastrar los alérgenos retenidos.
- Tratamiento oportuno: consultá con un médico para evaluar el uso de antihistamínicos o sprays nasales de forma preventiva, y evitá la automedicación.