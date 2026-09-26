Alergias primaverales: las 5 recomendaciones para aliviar los síntomas y respirar mejor

La llegada de la primavera suele estar acompañada de días más cálidos, flores y mayor presencia de polen en el ambiente.

Para muchas personas, sin embargo, esta época del año significa convivir con estornudos repetidos, picazón, congestión nasal y secreción transparente.

Aunque estos síntomas pueden parecer parte de una molestia pasajera, cuando se mantienen en el tiempo pueden interferir con el sueño, el descanso y el rendimiento durante el día.

Por eso, reconocer los desencadenantes y contar con un tratamiento adecuado resulta importante para atravesar la temporada.





1. Conocer qué provoca la reacción alérgica

El primer paso para controlar una alergia consiste en identificar el elemento que desencadena los síntomas.

Los especialistas recomiendan realizar, idealmente algunos meses antes de la primavera, un test cutáneo que permita determinar a qué alérgenos reacciona cada persona.

Esta información puede ayudar a organizar el tratamiento antes de que comience el período de mayor polinización.

La inmunóloga explica que, si una persona es alérgica al plátano oriental, puede prepararse para iniciar el tratamiento a mediados o finales de agosto.

En el caso de quienes reaccionan a los pastos, la preparación puede comenzar hacia finales de septiembre.

De esta manera, conocer el alérgeno permite anticiparse a la temporada de exposición y tomar medidas para disminuir los síntomas desde el comienzo.

2. Utilizar un tratamiento adaptado a cada paciente

No todas las personas presentan las mismas manifestaciones alérgicas. Por eso, la segunda recomendación consiste en contar con un tratamiento farmacológico indicado por un profesional, de acuerdo con las molestias y necesidades de cada paciente.

Según los expertos, la base del tratamiento suele incluir antihistamínicos y corticoides de acción local mediante puff nasal.

Los antihistamínicos pueden ayudar a reducir síntomas como:

Estornudos

Picazón en los ojos, la nariz, la garganta o los oídos

Secreción nasal

Por su parte, los corticoides nasales se utilizan para disminuir la congestión nasal y la sensación de tener la nariz tapada.

Dependiendo de las manifestaciones clínicas, el especialista también puede indicar gotas oftálmicas antihistamínicas o inhaladores bronquiales.

Estas alternativas pueden formar parte del tratamiento de personas con conjuntivitis alérgica, obstrucción bronquial o asma, según la evaluación médica.

En este sentido, advierten que no se deben utilizar por cuenta propia corticoides orales o inyectables, como la prednisona u otros medicamentos de este tipo. La elección del tratamiento debe quedar en manos de un profesional de la salud.

3. Cómo evitar que el polen entre en la casa

El ambiente del hogar también puede convertirse en un punto importante para reducir la exposición a los alérgenos.

Por eso, una de las medidas sugeridas consiste en prestar atención a los horarios de ventilación y a la manera en que se seca la ropa.

Recomiendan ventilar preferentemente durante la mañana y evitar mantener las ventanas abiertas durante la tarde, ya que el viento puede transportar polen hacia el interior de la vivienda.

Otro consejo consiste en secar la ropa dentro de la casa.

Cuando las prendas permanecen al aire libre, el polen puede adherirse a sus tejidos y entrar en contacto con la persona al momento de utilizarlas.

Estos cuidados buscan limitar la presencia de partículas que pueden desencadenar síntomas en quienes presentan alergias estacionales.

4. Las precauciones que conviene tomar al salir

Las actividades al aire libre también requieren algunos cuidados durante la temporada de mayor presencia de polen.

Uno de los consejos más comunes es evitar realizar deporte o permanecer durante períodos prolongados en el exterior en los horarios de mayor concentración de estas partículas, especialmente durante la tarde y cuando hay viento.

Por este motivo, recomienda que, idealmente, las actividades deportivas se realicen temprano en la mañana.

Además, existen otras medidas que pueden ayudar a disminuir el contacto con los alérgenos:

Usar anteojos: pueden reducir el contacto directo del polen con los ojos.

Utilizar mascarilla en determinados casos: puede ayudar a disminuir la entrada de pólenes y otros aeroalérgenos por la vía respiratoria.

Mantener las ventanillas cerradas en el automóvil: se recomienda utilizar el aire acondicionado o el circuito cerrado para reducir la entrada de partículas del exterior.

La aplicación de estas medidas dependerá de las actividades de cada persona y de la intensidad de sus síntomas.

5. Cuándo es necesario consultar a un especialista

Las molestias estacionales no deberían ignorarse, especialmente cuando aparecen por primera vez o existe la sospecha de que se trata de una alergia.

Los especialistas plantean la importancia de realizar una evaluación médica para identificar el origen de los síntomas y determinar el tratamiento correspondiente.

Entre las manifestaciones que pueden orientar a una alergia se encuentran:

Picazón en la nariz, los ojos, los oídos o la parte posterior de la garganta.

Congestión nasal.

Estornudos repetidos.

Rinorrea, es decir, secreción nasal transparente.

La presencia de estos síntomas no confirma por sí sola un diagnóstico de alergia, por lo que la consulta profesional resulta importante para evaluar cada caso.

El cuidado temprano puede ayudar a atravesar mejor la primavera

Las alergias primaverales no tienen por qué convertirse en una molestia que se soporte sin atención.

Identificar los alérgenos, anticipar el tratamiento cuando corresponde y reducir la exposición al polen son algunas de las medidas que la especialista destaca para controlar los síntomas.

Si los estornudos, la congestión, la picazón o la secreción nasal aparecen de forma recurrente, realizar una consulta médica permite evaluar el origen de las molestias y definir un abordaje adecuado para cada persona.