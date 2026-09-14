Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras 8 provincias

A pocos días del comienzo de la primavera, el frío continúa siendo protagonista en gran parte de la Argentina, con temperaturas particularmente bajas durante las primeras horas del día.

Este impensado escenario mantiene bajo alerta meteorológica a diferentes sectores del territorio nacional, donde se recomienda reforzar los cuidados ante la persistencia de las condiciones invernales.

La imagen satelital permite observar el avance de la masa de aire frío que mantiene bajas temperaturas en distintas regiones del país.

Alerta amarilla por frío extremo: las zonas afectadas





La advertencia alcanza a una extensa porción de la provincia de Buenos Aires, incluido todo el cordón costero del Río de la Plata y del Mar Argentino.

También comprende sectores del centro bonaerense y el área serrana, donde las bajas temperaturas pueden generar condiciones de riesgo, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

La alerta amarilla por frío extremo alcanza a diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires.

Además, el fenómeno se extiende hacia diferentes puntos del centro, oeste y norte del territorio argentino. Entre las regiones alcanzadas aparecen la totalidad de Tucumán; el noreste de Catamarca; el sur de La Rioja; el oeste de Córdoba; el norte y la zona serrana de San Luis; el sur y este de Mendoza; y el noroeste de Neuquén.

Vale la pena recordar que el nivel amarillo por temperaturas extremas implica que el frío puede tener un efecto leve a moderado sobre la salud.

El riesgo aumenta especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas.

El mapa de alertas muestra las regiones alcanzadas por las bajas temperaturas en distintos puntos del país.

Frío en Buenos Aires: ¿Cómo sigue el tiempo esta semana?





En Buenos Aires, el inicio de la semana continuará con un ambiente frío, aunque se espera una recuperación paulatina de las temperaturas. Para este lunes 14 de septiembre, las marcas seguirán siendo bajas durante la mañana, mientras que hacia el martes se prevé un primer repunte.

El miércoles podría registrarse nuevamente un descenso, antes de un cambio más evidente desde el jueves. Hacia la segunda mitad de la semana, las máximas se ubicarían alrededor de los 20 grados o incluso por encima de ese valor, mientras que para el fin de semana el ambiente sería considerablemente más templado.

El pronóstico para el AMBA anticipa jornadas frías al comienzo de la semana y una posterior recuperación de las temperaturas.

De esta manera, aunque las bajas temperaturas todavía obligarán a mantener los abrigos a mano durante las próximas jornadas, el frío más intenso comenzaría a perder fuerza progresivamente a medida que se acerque el próximo fin de semana.

De todas maneras, es importante mantenerse atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya que las advertencias pueden modificarse, renovarse o alcanzar nuevas zonas de acuerdo con la evolución de las condiciones.