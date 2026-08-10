Alerta amarilla por frío extremo Buenos Aires y otras 10 provincias: ¿Hasta cuándo sigue?

El invierno vuelve a mostrar su cara más dura en buena parte de la Argentina. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene advertencias por temperaturas extremas debido al avance de aire muy frío.

Por acción del viento, este escenario alcanzará a diferentes puntos del territorio nacional y obliga a prestar especial atención a los grupos más vulnerables.

Cuánto durará el frío y qué se espera para los próximos días.

¿Cómo seguirá el tiempo y hasta cuándo durarán las bajas temperaturas?

Después de días en los que las condiciones meteorológicas dieron algunos respiros, el frío vuelve a ganar protagonismo en gran parte de la Argentina. El avance de aire polar provoca un marcado descenso de las temperaturas y obliga a reforzar los cuidados.

El escenario afecta a más de 10 provincias y también tendrá impacto sobre la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene su alerta y recomienda seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico durante los próximos días,

El nivel amarillo implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, aunque pueden resultar peligrosas para determinados sectores de la población, especialmente niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas. De acuerdo con el mapa de temperaturas extremas, una extensa franja del territorio se encuentra alcanzada por las bajas marcas. Entre las regiones afectadas aparecen el , además del y el .

El radar meteorológico permite seguir la evolución de las condiciones y el avance de la masa de aire frío sobre distintas regiones del país.

De acuerdo con el mapa de temperaturas extremas, una extensa franja del territorio se encuentra alcanzada por las bajas marcas. Entre las regiones afectadas aparecen el centro, este y sur de la provincia de Buenos Aires, además del centro y noreste de Chubut y el noroeste de Neuquén.

El escenario también comprende sectores del centro y este de La Pampa, mientras que hacia la región de Cuyo las condiciones más rigurosas se concentran en el sur y la zona cordillerana de Mendoza, además de sectores de San Juan.

La advertencia se extiende, además, al centro y oeste de La Rioja, el noreste de San Luis y el noreste de Córdoba. Hacia el Litoral, el sudeste de Corrientes también aparece entre las áreas afectadas por el descenso de las temperaturas.

El mapa muestra las regiones alcanzadas por las bajas temperaturas y los sectores donde rige la alerta amarilla por frío extremo.

La situación está vinculada con el desplazamiento de una masa de aire frío que favorece registros térmicos inferiores a los habituales para esta época en distintas regiones.

En algunos sectores, además, el fenómeno climatico puede estar acompañado por heladas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA tampoco quedarán al margen del cambio de condiciones. El ingreso de aire polar provocará jornadas considerablemente frías, con mínimas bajas y una sensación térmica que puede descender todavía más durante las primeras horas.

El pronóstico para CABA anticipa jornadas con bajas temperaturas y un marcado descenso térmico por el ingreso de aire polar.

Consejos ante una alerta amarilla por frío extremo

Evitar permanecer durante períodos prolongados al aire libre y utilizar varias capas de ropa.

Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y controlar el correcto funcionamiento de los artefactos.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Consumir bebidas calientes y mantener una alimentación adecuada.

Evitar cambios bruscos de temperatura y limitar las actividades exteriores durante las horas más frías.

Consultar a un profesional ante síntomas provocados por una exposición prolongada al frío.