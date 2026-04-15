Alerta amarilla por lluvias en Buenos Aires y otras 3 provincias: ¿Qué dice el pronóstico?

Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos enfrentan este miércoles 15 de abril una jornada de lluvias persistentes y ráfagas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta que se mantiene vigente y complica el regreso a casa.

De acuerdo al pronóstico, las condiciones de inestabilidad extrema no darán respiro durante las próximas horas, con precipitaciones que serán de moderadas a fuertes.

Alerta por lluvias y tormentas en cuatro provincias: ¿Qué dice el pronóstico del SMN?





Buenos Aires



En Buenos Aires, la tarde se cierra con viento constante desde el este. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante las últimas horas del día.

La temperatura se ubicará entre los 20 y los 22 grados, generando un ambiente pesado y pegajoso.

Santa Fe



La provincia de Santa Fe es otra de las zonas donde la alerta amarilla se siente con fuerza. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm para gran parte del territorio.

Zonas bajo alerta por lluvias. Fuente: SMN.

Corrientes



En Corrientes, la situación escaló a un peligro mayor con sectores bajo alerta naranja. El SMN advierte que se esperan acumulados de entre 70 y 100 mm.

Implica fenómenos meteorológicos peligrosos que ponen en riesgo la vida, los bienes y el medio ambiente.

La recomendación oficial es no salir de los hogares de forma innecesaria y mantener limpios los desagües para evitar que la basura tape las bocas de tormenta.

Entre Ríos



Entre Ríos completa el mapa de las provincias bajo vigilancia con un clima que no da respiro. El SMN informó que toda la provincia será afectada por lluvias persistentes durante lo que queda del miércoles.

Se esperan marcas de agua caída que irán desde los 30 hasta los 70 mm.

Consejos de seguridad ante el temporal





Ante estas ráfagas de 50 km/h y el acumulado de agua, es vital seguir las recomendaciones: