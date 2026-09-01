Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: ¿A qué hora se larga la lluvia?

La estabilidad climática tendrá las horas contadas en buena parte de la región pampeana. El avance de un frente frío provocará un nuevo desmejoramiento de las condiciones y dejará un escenario de marcada inestabilidad durante este miércoles 2 de septiembre.

El cambio no se producirá al mismo tiempo en todas las localidades. Mientras algunos sectores comenzarán a registrar precipitaciones desde las primeras horas de la jornada, el sistema se desplazará progresivamente hacia el este, por lo que será clave prestar atención a la evolución del pronóstico.

Las tormentas podrían presentarse con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo en distintos puntos de Buenos Aires.

Alerta por tormentas en Buenos Aires: cuándo empieza la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento sobre un nuevo episodio de inestabilidad que afectará durante el miércoles 2 de septiembre a sectores de la región pampeana.

El cambio estará asociado al avance de un frente frío por el centro del país. A medida que este sistema se desplace hacia el este favorecerá la formación de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían adquirir características fuertes.

La imagen satelital permite observar el avance del sistema frontal que provocará un nuevo desmejoramiento de las condiciones en la región central del país.

Las tormentas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos relativamente cortos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo. Debido a que se trata de fenómenos que pueden presentar importantes variaciones locales, las condiciones podrían cambiar rápidamente entre una ciudad y otra.

El área alcanzada comprende principalmente desde el centro hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y sectores del sureste de La Pampa, aunque no se descarta que otras áreas cercanas también reciban lluvias.

El mapa muestra las zonas alcanzadas por la alerta amarilla por tormentas prevista para este miércoles 2 de septiembre.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las primeras tormentas comenzarán a desarrollarse durante la mañana del miércoles sobre el sur bonaerense, alcanzando sectores próximos a Bahía Blanca y otras localidades del sudoeste. Con el paso de las horas, la zona de inestabilidad avanzará hacia el centro y este provincial.

Localidades del interior como Azul, Olavarría y Coronel Suárez, entre otras, podrían quedar bajo condiciones inestables durante el desarrollo de la jornada. También se prevé que el fenómeno alcance sectores costeros, mientras el frente continúa su recorrido hacia el este.

El sureste de La Pampa también quedará dentro del área donde se esperan precipitaciones y tormentas durante el miércoles. El desplazamiento del sistema será progresivo y las condiciones tenderán a modificarse a medida que avance el frente.

Ante la llegada de las tormentas, recomiendan mantenerse informado y evitar circular por calles anegadas o zonas afectadas por las fuertes precipitaciones.

¿A qué hora llueve en el AMBA?

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el miércoles comenzará con condiciones mucho más estables que las previstas para el interior provincial. Se espera una jornada templada, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían rondar los 21 °C de máxima.

El panorama empezará a cambiar hacia la tarde y especialmente durante la noche, cuando aumentará la nubosidad y crecerá la posibilidad de precipitaciones. Los modelos meteorológicos muestran que la inestabilidad avanzará desde el interior bonaerense hacia el área metropolitana.

El AMBA tendrá una jornada templada durante el miércoles, aunque la inestabilidad aumentará hacia el final del día y las primeras horas del jueves.

La mayor probabilidad de lluvias y tormentas se concentraría entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 3 de septiembre. Por ese motivo, quienes tengan actividades durante la tarde deberían seguir las actualizaciones, ya que el horario de llegada puede variar de acuerdo con la velocidad de desplazamiento del frente.

Durante el jueves 3 de septiembre, las condiciones permanecerán inestables durante las primeras horas, aunque se espera una mejora progresiva posteriormente. Detrás del sistema llegará aire más frío, que favorecerá un descenso de las temperaturas hacia el final de la semana.