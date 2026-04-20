Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Después de varios días con condiciones estables, el tiempo vuelve a mostrar señales de inestabilidad en buena parte del centro del país, con pronósticos que anticipan el regreso de lluvias y tormentas.

En este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia preventiva que pone el foco en distintas regiones, donde se prevén fenómenos que podrían generar complicaciones en las próximas horas.

Cielo cubierto y pronóstico inestable anticipan una jornada marcada por lluvias y posibles tormentas en distintos puntos de la provincia.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: qué regiones estarán más comprometidas en las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de nivel amarillo que abarca sectores del centro del país, con especial foco en el norte de La Pampa y amplias áreas de la provincia de Buenos Aires.

El informe anticipa condiciones inestables que podrían derivar en tormentas de variada intensidad durante las próximas horas, con momentos de mayor actividad concentrados en franjas específicas del día.

Según el pronóstico, estos fenómenos podrían presentarse de forma intermitente, alternando períodos de mejora temporaria con chaparrones más intensos, acompañados en algunos casos por ráfagas de viento, descargas eléctricas y ocasional caída de granizo.

Ambiente inestable con probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada, especialmente hacia la tarde y la noche.

En territorio bonaerense, el aviso pone el acento en una extensa franja que se extiende desde el noroeste hasta la zona central, incluyendo además toda la costa atlántica. Allí se espera que los fenómenos se desarrollen con mayor intensidad.

Según el organismo, estos eventos podrían presentarse de manera localizada pero con acumulados significativos en cortos períodos, lo que aumenta el riesgo de anegamientos temporarios, especialmente en zonas urbanas con drenaje limitado.

A pesar del alcance de la advertencia, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se encuentra incluida dentro del nivel amarillo. Sin embargo, no se descartan precipitaciones de intensidad media a lo largo de la jornada del martes 21 de abril, lo que podría generar condiciones igualmente inestables, aunque con menor impacto.

Nubosidad densa y condiciones inestables anticipan una jornada marcada por tormentas en gran parte del territorio bonaerense.

Los especialistas señalan que este tipo de alertas no implica fenómenos extremos, pero sí eventos que pueden ocasionar complicaciones puntuales, como dificultades en la circulación, demoras en el transporte o interrupciones momentáneas en servicios.

En ese contexto, se recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos. El seguimiento del pronóstico en tiempo real será clave para anticipar posibles cambios en las condiciones meteorológicas.