Alerta amarilla por tormentas en seis provincias: ¿Cómo estará el clima en AMBA?

Después de días marcados por tormentas y lluvias en distintas regiones del país, el panorama meteorológico sigue mostrando condiciones variables en varias provincias, con sistemas de inestabilidad que se desplazan hacia nuevas zonas.

En este contexto, los especialistas continúan monitoreando la evolución de las precipitaciones y los cambios en el clima, ya que durante las próximas jornadas podrían registrarse nuevos episodios de mal tiempo en distintas regiones de la Argentina.

El mapa meteorológico muestra las regiones del país donde se prevén lluvias y tormentas durante las próximas jornadas.

Las regiones que podrían registrar tormentas durante las próximas horas

Para el miércoles 11 de marzo, el sistema meteorológico avanzará hacia el sur del territorio nacional. Las advertencias alcanzarán sectores de Península Valdés en Chubut, gran parte de Río Negro -excepto la zona cordillerana-, el este de Neuquén, áreas de Mendoza fuera de la cordillera y amplias zonas de La Pampa.

En paralelo, el norte argentino seguirá registrando condiciones atmosféricas inestables. El pronóstico anticipa tormentas en el sur de Misiones, Chaco, Formosa, el norte de Corrientes, el norte de Santiago del Estero, Tucumán, el este de Salta y el este de Jujuy.

El 11 de marzo el sistema de inestabilidad se desplaza hacia el sur del país y genera lluvias y tormentas en varias provincias.

Para el jueves 12 de marzo, el escenario continuará con advertencias activas en algunas regiones. El informe meteorológico señala que la situación persistirá en sectores del oeste de Formosa, gran parte de Salta, zonas de Jujuy, además de áreas de Mendoza, el centro de La Pampa y sectores del centro y este de Río Negro.

El nivel de alerta amarilla implica la posibilidad de tormentas de distinta intensidad que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional granizo. Estos fenómenos pueden provocar complicaciones temporarias en la circulación o en las actividades al aire libre.

Para el 12 de marzo se prevé la continuidad de condiciones inestables en varias regiones del país, con lluvias y tormentas de variada intensidad.

¿Cómo estará el clima en el AMBA?

Mientras gran parte del país se mantiene bajo advertencias meteorológicas, el panorama es diferente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para este miércoles se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas templadas y sin probabilidades de precipitaciones.

Las marcas térmicas se ubicarán alrededor de 19° de mínima y 26° de máxima, con condiciones estables durante gran parte del día y vientos moderados.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas.

Consejos ante tormentas fuertes