Alerta amarilla por tormentas fuertes en dos provincias, con ráfagas intensas y granizo: ¿Dónde "se cae el cielo"?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para dos provincias, donde se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. El aviso alcanza a distintas localidades y se mantendrá vigente para la tarde de este viernes.

Según el pronóstico del organismo, este nivel de advertencia indica que pueden registrarse fenómenos capaces de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades habituales. Las provincias afectadas son Corrientes y Entre Ríos.

Además de estos dos puntos, el SMN mantiene otros avisos meteorológicos para este 28 de agosto, relacionados con fuertes vientos, viento Zonda y nevadas en distintos puntos del país.

Alerta por tormentas: cuáles son las zonas afectadas en Corrientes y Entre Ríos

En Corrientes, la alerta amarilla alcanza a los departamentos de Santo Tomé, General Alvear, San Martín y Paso de los Libres. En estos sectores pueden registrarse tormentas de distinta intensidad, algunas de ellas fuertes, durante la tarde de este viernes.

El SMN advierte que las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas fuertes, caída de granizo de manera puntual y actividad eléctrica frecuente. Además, se prevé una precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque ese registro podría ser superado en algunos puntos.

En Entre Ríos, el aviso comprende las zonas de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Ahí también existe la posibilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en poco tiempo, fuertes ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

Corrientes y Entre Ríos, en alerta amarilla por fuertes tormentas este viernes 28 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente", indicó el organismo.

Para esta provincia, el SMN también estima acumulados de entre 15 y 40 milímetros, con la posibilidad de que ese valor sea superado de manera puntual.

En ambos casos, la alerta amarilla rige durante la tarde de este viernes 28 de agosto, por lo que se recomienda a la población de las zonas alcanzadas seguir las actualizaciones del organismo meteorológico.

Alertas meteorológicas por vientos, Zonda y nevadas

Además de las tormentas previstas para Corrientes y Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene este viernes distintos avisos por viento, viento Zonda y nevadas en varias provincias.

Alerta naranja por fuertes vientos y aviso por viento Zonda

En sectores de Catamarca y La Rioja rige una alerta naranja por vientos fuertes. El SMN advierte que las zonas cordilleranas tendrán vientos muy intensos del oeste, con velocidades de entre 70 y 90 km/h y ráfagas que podrían superar los 130 km/h, especialmente en las áreas más elevadas.

En esas mismas provincias también hay alerta amarilla por viento Zonda. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h. El fenómeno puede generar una fuerte reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y un ambiente muy seco.

Por otro lado, Jujuy, San Juan y Tucumán permanecen bajo alerta amarilla por vientos fuertes. En estos sectores también se recomienda prestar atención a las actualizaciones del SMN y tomar precauciones ante posibles ráfagas.

Alerta por tormentas, viento, Zonda y nevadas en diferentes provincias (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Alerta amarilla por nevadas en tres provincias

El panorama también será complicado en zonas de Mendoza, Neuquén y Río Negro, donde rige una alerta amarilla por nevadas.

Según el SMN, se esperan nevadas persistentes y una acumulación de entre 20 y 50 centímetros. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, que podrían generar una reducción importante de la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

Por este motivo, quienes tengan previsto circular por las zonas alcanzadas deberán mantenerse atentos a las condiciones de las rutas y a las actualizaciones del pronóstico oficial.