Alerta ANSES: desde qué edad se puede tramitar la jubilación

Muchas personas comienzan a planificar su jubilación y a reunir la información necesaria para iniciar el trámite. En ese sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió detalles clave sobre los requisitos y la documentación obligatoria para acceder al beneficio previsional.

La ANSES recordó que es fundamental cumplir con determinadas condiciones para poder comenzar el proceso. Además, subrayó la importancia de revisar con anticipación los aportes registrados, ya que cualquier error o falta de información puede demorar la gestión.

Requisitos para iniciar el trámite de la jubilación en la ANSES





Para acceder a la jubilación, la ANSES establece condiciones básicas que deben cumplirse:

Tener 60 años de edad en el caso de las mujeres o 65 años en el caso de los varones.

Contar con 30 años de aportes registrados en el sistema previsional.





Desde el organismo aclararon que estos requisitos pueden variar según la actividad laboral realizada, ya que existen regímenes especiales con condiciones particulares.

Además de cumplir con la edad mínima, es necesario verificar que todos los aportes figuren correctamente en la historia previsional. En caso de detectar períodos faltantes o inconsistencias, el solicitante deberá presentar documentación que respalde los años trabajados. Más información en anses.gob.ar.

La ANSES recuerda a sus beneficiarios que la edad legal para iniciar la jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. A su vez, los solicitantes deben tener 30 años de aportes realizados.

Cómo iniciar el trámite en la ANSES





El proceso para iniciar la jubilación comienza con la presentación de ciertos documentos esenciales:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Formulario "Solicitud de prestaciones previsionales" (P.S. 6.18), disponible en el sitio oficial del organismo.





También es clave consultar la historia laboral a través de la plataforma Mi ANSES. Si existen aportes no registrados, se pueden presentar comprobantes que acrediten los períodos trabajados, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo, constancias de afiliación a obra social o declaraciones juradas.

En el caso de las mujeres, la ANSES contempla el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado. Para acceder a este beneficio, se deben presentar partidas de nacimiento de los hijos, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en caso de corresponder, o la sentencia de adopción si aplica.

Una vez reunida toda la documentación, el procedimiento continúa con estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar los aportes en la opción "Trabajo > Consultar Historia Laboral" .

. Solicitar un turno para ser atendido en una oficina del organismo.

Presentarse el día asignado con el DNI y la documentación requerida.





¿Cuáles son los montos vigentes de las jubilaciones en agosto?





En cuanto a los haberes actuales, la ANSES informó los valores correspondientes al mes de agosto: