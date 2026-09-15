Alerta ANSES: quiénes cobran la jubilación mínima hoy, martes 15 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en el desarrollo del calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026.

Durante esta jornada, los haberes liquidados incluyen la actualización por movilidad del 2,11%, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

En simultáneo, el organismo liquida la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000, pensado para reforzar el poder adquisitivo de los beneficiarios que perciben los haberes más bajos del sistema.

Con este plus sumado al básico actualizado de $428.633,20, la jubilación mínima garantizada alcanza un total de $498.633,20 durante este mes.

Los jubilados que acceden a su haber hoy, martes 15 de septiembre





Durante esta jornada, la acreditación de haberes por ventanilla o cajero automático corresponde a:

Jubilados y pensionados del haber mínimo: DNI finalizados en 5.

Jubilados: ¿Qué titulares cobran hoy, martes 15 de septiembre?

Cronograma de pagos para jubilados en septiembre de 2026





Jubilados y pensionados del haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre .

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)