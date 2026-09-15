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Martes, 15 de septiembre de 2026

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CON AJUSTE

Alerta ANSES: quiénes cobran la jubilación mínima hoy, martes 15 de septiembre

La ANSES continúa con el cronograma de pagos de septiembre. Todos los beneficiarios que perciben sus haberes durante la jornada con el aumento por movilidad y el bono extraordinario de $70.000.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en el desarrollo del calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026

Durante esta jornada, los haberes liquidados incluyen la actualización por movilidad del 2,11%, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

En simultáneo, el organismo liquida la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000, pensado para reforzar el poder adquisitivo de los beneficiarios que perciben los haberes más bajos del sistema.

Con este plus sumado al básico actualizado de $428.633,20, la jubilación mínima garantizada alcanza un total de $498.633,20 durante este mes.

Los jubilados que acceden a su haber hoy, martes 15 de septiembre

Durante esta jornada, la acreditación de haberes por ventanilla o cajero automático corresponde a:

  • Jubilados y pensionados del haber mínimo: DNI finalizados en 5.

En simultáneo, el organismo liquida la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000, pensado para reforzar el poder adquisitivo de los beneficiarios que perciben los haberes más bajos del sistema.Con este plus sumado al básico actualizado de $428.633,20, la jubilación mínima garantizada alcanza un total de $498.633,20&nbsp;durante este mes.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Los jubilados que acceden a su haber hoy, martes 15 de septiembreDurante esta jornada, la acreditación de haberes por ventanilla o cajero automático corresponde a:Jubilados y pensionados del haber mínimo: DNI finalizados en 5.Jubilados: ¿Qué titulares cobran hoy, martes 15 de septiembre?
Jubilados: ¿Qué titulares cobran hoy, martes 15 de septiembre?

Cronograma de pagos para jubilados en septiembre de 2026

Jubilados y pensionados del haber mínimo

  • DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

  • DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

  • DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

  • DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

  • DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

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