Alerta: cuánto durará el fenómeno de El Niño en Argentina y qué anticipa el pronóstico

El fenómeno de El Niño es un evento climático asociado con el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de lluvias y temperaturas en diferentes regiones del planeta.

En la Argentina, los especialistas anticipan que sus efectos se extenderán durante varios meses y podrían generar cambios en las condiciones habituales de distintas provincias. Sin embargo, los meteorólogos remarcan que su duración y el alcance de sus consecuencias dependen de la circulación atmosférica global.

¿Por cuánto tiempo se extenderá el fenómeno de El Niño?

Según las proyecciones citadas en el informe, el fenómeno de El Niño se extendería hasta el otoño de 2027 en la Argentina. Durante los próximos meses mantendría su fase cálida y podría favorecer períodos de precipitaciones más frecuentes en distintas provincias, especialmente en la región centro-este del país.

Entre las zonas que podrían experimentar una mayor influencia se encuentran Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires, donde las condiciones asociadas al fenómeno suelen estar vinculadas con un incremento de las lluvias.

Sin embargo, la distribución de sus efectos no será uniforme en todo el territorio. Investigadores del CONICET explicaron que existen dos áreas principales de influencia. "Hay dos zonas de mayor influencia muy claras: una es el centro-este del país, fundamentalmente en la Cuenca del Plata entre los ríos Paraná y Uruguay, donde el impacto de las lluvias es más directo; y la otra abarca Cuyo y los Andes norpatagónicos durante el invierno y la primavera".

De acuerdo con esta descripción, mientras la Cuenca del Plata aparece como una de las regiones con mayor potencial para recibir precipitaciones asociadas al fenómeno, otras áreas del oeste argentino podrían experimentar condiciones meteorológicas durante las estaciones frías y la transición hacia la primavera.

El factor que puede definir cuánto durará El Niño en Argentina

Uno de los puntos centrales para determinar la evolución del fenómeno es la relación entre el calentamiento del Pacífico y la circulación atmosférica en latitudes altas.

En particular, los especialistas observan el comportamiento de los vientos del oeste que circulan alrededor de la Antártida, ya que sus cambios pueden influir sobre la forma en que las anomalías oceánicas se transmiten hacia otras regiones del hemisferio sur.

La interacción entre el océano y la atmósfera es fundamental para determinar no solo la duración del fenómeno, sino también su intensidad y la distribución geográfica de sus consecuencias.

En Argentina, el fenómeno de El Niño podría afectar principalmente a la zona del litoral, trayendo tormentas y aumento en las temperaturas.

Cuáles podrían ser los impactos de El Niño en Argentina

Los efectos de El Niño no aparecen inmediatamente después de que se detecta el calentamiento del Pacífico. La atmósfera necesita un período de adaptación para acoplarse a las nuevas condiciones oceánicas y trasladar sus efectos hacia regiones más alejadas.

En general, las primeras modificaciones se observan en las proximidades del Pacífico ecuatorial y luego pueden extenderse hacia otras zonas del planeta. En el hemisferio sur, esto incluye cambios en los patrones de circulación que terminan afectando a la Argentina.

En nuestro país, las condiciones asociadas al fenómeno suelen favorecer un aumento de las precipitaciones y, en algunos sectores, temperaturas superiores a los valores habituales.

Esto puede traducirse en una mayor frecuencia de lluvias y tormentas en regiones del centro y este, aunque la intensidad dependerá de otros factores meteorológicos que también intervienen en la evolución del clima.