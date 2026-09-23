Alerta en Latinoamérica por la llegada de El Niño que amenaza con inundaciones, contaminación y enfermedades

El Niño está activo y los especialistas extremaron el llamado de atención por los posibles efectos que podrían desencadenarse en América Latina.

El fenómeno climático puede alterar las temperaturas y las lluvias en distintas regiones, generando escenarios opuestos de inundaciones y sequías.

Los meteorólogos y organismos sanitarios advierten que las altas temperaturas y las precipitaciones abundantes pueden favorecer no solo inundaciones, sino también contaminación del agua y determinadas enfermedades.

Fenómeno de El Niño: ¿Qué riesgos se prevén para América Latina?

El impacto de El Niño no depende únicamente de su intensidad. También intervienen otros factores climáticos y las condiciones particulares de cada territorio.

El fenómeno está relacionado con anomalías en la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas.

Una evaluación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 2026-2027 advierte sobre riesgos sanitarios asociados tanto a escenarios húmedos como secos en distintas zonas de América.

Las proyecciones regionales plantean un comportamiento geográfico contrastante, con posibilidad de lluvias intensas e inundaciones en sectores de Sudamérica y condiciones más secas y cálidas en otras regiones.

Entre las áreas señaladas por los análisis aparecen partes de Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina, donde las condiciones húmedas podrían aumentar riesgos de inundaciones, desplazamientos y enfermedades transmitidas por agua o vectores.

El problema sanitario también puede aparecer después de inundaciones o sequías, cuando se deterioran los sistemas de agua y saneamiento o aumentan los lugares donde proliferan determinados insectos.

Una investigación internacional publicada en 2026 encontró una asociación entre la intensidad de El Niño y cambios en el riesgo de dengue en distintos países, aunque el efecto varía considerablemente según cada territorio.

La investigadora Yasna Silva explicó que las temperaturas elevadas pueden acelerar el desarrollo del mosquito y acortar el período necesario para que el virus complete su ciclo dentro del vector.

"El calor acorta el desarrollo larvario y el período de incubación extrínseca del virus", sostuvo, al advertir que la transmisión puede acelerarse cuando las condiciones son favorables.

La especialista también señaló una particularidad del escenario de sequía: cuando existen problemas en el suministro de agua, los hogares pueden almacenar mayores cantidades y generar, involuntariamente, nuevos lugares de reproducción para los mosquitos.

Sin embargo, la llegada de El Niño no implica automáticamente un aumento de los casos de dengue. La evolución dependerá también de las condiciones locales, la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención implementadas.