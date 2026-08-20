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Jueves, 20 de agosto de 2026

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Alerta jubilados: a quiénes les corresponde percibir su haber hoy, jueves 20 de agosto

Mirá el cronograma de agosto según la terminación de DNI. Revisá qué haberes se depositan hoy con aumento y bono.

Lucía Reppin
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Continúa la liquidación de haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en agosto de 2026. Los montos deben contar con un aumento y un bono.

Este jueves 20 es el turno de cobro para la tanda de jubilados y pensionados que perciben la mínima. La suma se deposita en la cuenta de cobro habitual.

¿Quiénes cobran el jueves 20 de agosto con aumento y bono?

Este jueves 20 de agosto perciben sus haberes los siguientes titulares:

  • Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 7.

¿Quiénes cobran el jueves 20 de agosto con aumento y bono?Este jueves 20 de agosto perciben sus haberes los siguientes titulares:Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 7.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Jueves 20 de agosto: los jubilados que cobran con aumento y bono.
Jueves 20 de agosto: los jubilados que cobran con aumento y bono.

Escala de haberes en agosto

Con el reajuste del 1,89% aplicado sobre la movilidad previsional y el bono compensatorio de $70.000, la liquidación para los haberes del mes queda constituida así:

  • Jubilaciones mínimas: la cifra base se ubica en $419.775,93, alcanzando un ingreso total de $489.775,93 al incluir el bono entero de $70.000.

  • Jubilaciones superiores a la mínima: aquellos beneficiarios con ingresos entre $419.775,93 y $489.775,93 perciben un bono proporcional hasta alcanzar dicho monto límite.

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