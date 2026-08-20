Alerta jubilados: a quiénes les corresponde percibir su haber hoy, jueves 20 de agosto
Mirá el cronograma de agosto según la terminación de DNI. Revisá qué haberes se depositan hoy con aumento y bono.
Continúa la liquidación de haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en agosto de 2026. Los montos deben contar con un aumento y un bono.
Este jueves 20 es el turno de cobro para la tanda de jubilados y pensionados que perciben la mínima. La suma se deposita en la cuenta de cobro habitual.
¿Quiénes cobran el jueves 20 de agosto con aumento y bono?
Este jueves 20 de agosto perciben sus haberes los siguientes titulares:
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 7.
Escala de haberes en agosto
Con el reajuste del 1,89% aplicado sobre la movilidad previsional y el bono compensatorio de $70.000, la liquidación para los haberes del mes queda constituida así:
Jubilaciones mínimas: la cifra base se ubica en $419.775,93, alcanzando un ingreso total de $489.775,93 al incluir el bono entero de $70.000.
Jubilaciones superiores a la mínima: aquellos beneficiarios con ingresos entre $419.775,93 y $489.775,93 perciben un bono proporcional hasta alcanzar dicho monto límite.