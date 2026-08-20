Alerta jubilados: a quiénes les corresponde percibir su haber hoy, jueves 20 de agosto

Continúa la liquidación de haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en agosto de 2026. Los montos deben contar con un aumento y un bono.

Este jueves 20 es el turno de cobro para la tanda de jubilados y pensionados que perciben la mínima. La suma se deposita en la cuenta de cobro habitual.

¿Quiénes cobran el jueves 20 de agosto con aumento y bono?





Este jueves 20 de agosto perciben sus haberes los siguientes titulares:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: documentos terminados en 7.

Jueves 20 de agosto: los jubilados que cobran con aumento y bono.

Escala de haberes en agosto





Con el reajuste del 1,89% aplicado sobre la movilidad previsional y el bono compensatorio de $70.000, la liquidación para los haberes del mes queda constituida así: