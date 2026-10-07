¿Riesgo de granizo? Alerta máxima por tormentas en todo el país: el AMBA aguarda una segunda ola de precipitaciones para la tarde-noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta en amplias regiones del territorio argentino tras el inicio de un severo temporal que ya deja importantes marcas de agua acumulada.

Tras un primer pico de precipitaciones registrado durante la mañana, las autoridades meteorológicas advierten que las condiciones distan de estabilizarse: una nueva celda de tormentas avanza desde el oeste bonaerense hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), amenazando con descargar intensas lluvias y posible caída de granizo hacia la tarde-noche.

En diálogo exclusivo con Crónica TV, el meteorólogo Carlos Sotelo brindó detalles sobre la evolución del sistema frontal que afecta a la región central del país y analizó las proyecciones para los próximos meses.

Así las cosas, durante su participación en Imbatibles, ciclo conducido por Rulo, Lore Toso y Melina Fliederman realizó un riguroso análisis de la alerta máxima por tormentas severas en el territorio argentino, evolución del milimetraje en el AMBA y proyecciones del fenómeno climatológico "El Niño" sobre la región del Litoral.

En tanto, consultado por la preocupación generalizada por la intensidad de la lluvia y posible llegada de un nuevo núcleo severo, Sotelo señaló que: Un primer sistema frontal alcanzó su pico máximo de precipitación aproximadamente 30 minutos antes de la llamada. Si bien la lluvia disminuyó momentáneamente por el desvanecimiento de esta celda, se detecta la formación de un nuevo núcleo de tormentas al oeste de la provincia de Buenos Aires (a la altura de Junín, General Pinto y Lincoln), el cual se desplaza hacia el AMBA para reaparecer hacia la tarde-noche".

Luego, detalló que los registros acumulados informados al momento: Zona Norte (Tigre, San Fernando): ~20 mm; Zona San Isidro, Olivos, Vicente López: ~25 mm;CABA (Promedio por barrios): 18 a 19 mm; Zona Oeste (El Palomar): ~40 mm (pico de lluvias más fuertes); Zona Sur (Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda): 15 a 18 mm (y hasta 22 mm en puntos más al sur).

En paralelo, ante la pregunta de Toso, sobre: «En este fenómeno que estamos viviendo que es El Niño [...] ¿Qué pasa con las zonas más bajas? ¿Qué va a pasar con el Litoral que ya viene con problemas de inundaciones con pérdidas de algunos sembrados, animales y demás?».

Sotelo afirmó que el fenómeno de El Niño opera en escalas globales y de mediano/largo plazo (meses). La región del Litoral argentino presenta una gran sensibilidad a este patrón climatológico. Las previsiones señalan a la provincia de Misiones como una de las áreas más afectadas, proyectando que hacia los meses de noviembre y diciembre reaparecerá con un pico de mayor intensidad.

Sobre el avance de las celdas de tormenta:

"Hace media hora atrás tuvimos el pico más fuerte de la precipitación. Estamos esperando que el sistema siga trayendo lluvia; tenemos otro núcleo que se formó más al oeste de la ciudad de Buenos Aires, es decir, a la altura como para poner una referencia de Junín, General Pinto, Lincoln... Eso se va a ir desplazando hacia el área metropolitana y probablemente hacia la tarde-noche tengamos otro episodio importante de lluvia", comentó.

Mientras que con respecto al impacto y proyección del fenómeno El Niño: "El fenómeno del Niño es un fenómeno de escala global, es un fenómeno de una escala de tiempo no de días sino de meses. La influencia que tiene El Niño sobre la zona del litoral argentino es muy fuerte [...] Las mayores previsiones nos avisan que Misiones tal vez sea la provincia más afectada [...] Seguramente a partir de noviembre y diciembre tengamos una reaparición un poco más intensa de este fenómeno."

Recomendaciones oficiales ante el temporal

Ante el riesgo de anegamientos y ráfagas de viento, los organismos de protección civil recomiendan: